台北101觀景台推「敬軍方案」　國軍與軍眷全年票價打3折

▲台北101觀景台針對國軍先推2021年優惠。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2020年即將來到尾聲，台北101觀景台針對2021年新的國人優惠，優先釋出國軍與軍眷方案，即日起至2021／12／31止，符合資格之國人持身份證購票，本人及2位陪同者，可用190元的優惠價購買，每月更開放前600名持證件者本人，購票能再加贈BAR88飲品。

▲位於88樓的BAR88餐廳。

新冠肺炎疫情讓來訪外國旅客大減，台灣遊客景點台北101，今年也因應疫情積極經營在地客，自2019年10月響應雙十節推出優惠內容，吸引大量國人參觀觀景台後，今年也針對國人釋出2020／12／30前，從上午9點到下午3點出示身分證購票，可享優惠票價300元，比原價600元還要省了一半。

今（12／11）101觀景台釋出敬軍方案相關優惠，即日起至2021／12／31止，於觀景台五樓購票出示國軍身份證或軍眷補給證者，購票享優惠票價190元，每人至多限購3張，另每月更開放前600名持證件者本人，加贈BAR88飲品，可邊享美景邊吃美食。

而2020年的國人優惠也進入倒數，民眾可在12／30前，於周一至周五的平日上午9點至下午3點，國人憑證件購票，可享300元的半價優惠，此外學齡兒童12歲以下隨同大人，有2位可免費入場，等同一個二大二小的家庭，上觀景台原價需2,400元，2020年在優惠時段僅需600元，此外年底前還有免費升級的活動，可免加價至101樓觀景台參觀。