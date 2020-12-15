今晚還是冷！北部最低溫下探13°C　北北基宜持續大雨特報

▲北部持續降雨，越晚越冷最低溫下探13度。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

越晚越冷！受到冷空氣持續影響，北台灣今晚到明清晨低溫僅15度，空曠地區還會更低，且降雨也將持續至周四。氣象局指出，周五短暫回溫後，緊接著下一波冷空氣周六來襲，強度跟目前這波一樣逼近冷氣團等級，屆時溫度又將逐日下降。

氣象預報員官欣平表示，本周有兩波冷空氣影響，目前這波冷空氣將一路影響到周四，北部低溫15度，空曠地區會更低可能下探13、14度。至於高溫部分，也是整天偏冷，北台灣高溫16-18度，中部花東23-24度，南部26-27度。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

另外，受到東北季風影響，氣象局今也持續針對基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

周五東北季風減弱，溫度會略回升，北部高溫可來到22度，但很快地下一波冷空氣來襲後，周六起又逐步降溫1-2度，預估下周一、二清晨低溫會降到跟今明2天差不多。

▲一周氣溫趨勢圖。（圖／中央氣象局）

降雨部分，新竹以北、東半部及恆春半島雲量偏多，其中降雨最明顯的地區為基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，容易有局部較大雨勢或局部大雨發生；中南部則維持多雲到晴。

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