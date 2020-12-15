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搭客運見藍色小盒子！她驚「每張椅子都有」　用途曝光：全國首創

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／葛瑪蘭汽車客運）

▲原PO發現客運的每個椅背上都有一個「藍藍的東西」。（圖／翻攝自Facebook／葛瑪蘭汽車客運）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人往返不同城市時，都會搭乘客運，一名女網友先前在客運上，意外發現一個「藍藍的東西」，好奇這有何功用，「有充電功用嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，還有網友猜測是「放車票」、「可能是防蚊貼」。而事實上，那是葛瑪蘭汽車客運上才有的「無線充電設備」，讓遠途乘客不必擔心手機沒電。

這名女網友在「Dcard」上，以「椅子上的奇異裝置」為題丟出心中疑問，她先前搭乘客運時，發現每張椅子的背後都有配置一個「藍藍的東西」，上頭則印有類似於「WiFi」的標誌，因此她就相當好奇，「有充電功能嗎？」但是，當她將手機放進空隙後，卻沒有起任何反應

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貼文曝光後，不少網友留言回應，「張開手臂的時候就可以飛上天」、「舉起雙手分享狐臭」、「這個是放竹蜻蜓的，最新配色哆啦A夢藍」、「好酷！搭這麼久的葛瑪蘭第一次知道這是什麼」、「放小費」、「放手機的，然後通常下車會忘記拿」。

事實上，臉書粉專「葛瑪蘭汽車客運」早在2014年時，就曾發文介紹這個「藍藍的東西」，該物其實是「無線充電設備」，當時業者還表明這是「全國首創沒有線的手機充電設備」，如果手機有無線充電功能，只要將其背面朝向自己放入，待下方充電指示燈亮起即可充電。雖然這個設備可以提供遠途旅客充電之用，但有不少人實測後卻發現並不是那麼方便，「不能用的人比能用的還多」、「想充但都插不進去」。

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