1盞50萬！全台最貴光明燈在鹿港天后宮　建商5年連莊

▲天后宮財運亨通斗。（圖／鹿港天后宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化天后宮今(農曆11月1日)，開放牛年點燈活動，最熱門的當屬每盞8,800元「財運亨通斗」，188盞的不到30分鐘已經全數被登記一空，而斗首1盞要價50萬元，等於1張台積電股票，今年第5年仍由開設營造公司的高姓業者連莊。

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▲天后宮光點燈。（圖／翻攝自鹿港天后宮）

天后宮總幹事劉家汶說，這盞燈的價位雖然要50萬元，幾年來都是由高姓民眾擲得，去年他也向廟方透露，他是虔心向媽祖祈求公司及員工外出一切平安順遂，這幾年來都能深深感受的到聖母媽祖庇佑。

▲天后宮光點燈1盞50萬財運亨通斗。（圖／資料畫面）

鹿港天后宮在去年12月升格國定古蹟，建築擁有歷史及藝術的典範，供奉天上聖母，更是民眾的信仰中心，年年湧入上萬信徒點燈，廟方早就啟動提供線上點燈，目前也與購物網站及電信業者合作。

▲鹿港天后宮。（圖／資料畫面）

據廟方透露，今年最早到的是一名來自外縣市民眾，前一天就搭車夜宿鹿港，凌晨不到4點就搶頭香登記「財運亨通斗」。劉家汶說，除了財運亨通斗以外，目前有988盞闔家平安斗、安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿等等，從15日開始作業，一直登記到過農曆年，只要信眾誠心虔誠，都能感受到媽祖的庇蔭。

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