中日防長視訊通話！　魏鳳和重申維護主權決心

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國防部通報，12月14日下午，國務委員兼國防部長魏鳳和與日本防衛大臣岸信夫舉行了視訊通話。魏鳳和在通話中重申維護主權決心，他強調，在東海和釣魚台（中國稱釣魚島）問題上，中國維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移。

通報顯示，魏鳳和首先對岸信夫就任日本防衛大臣表示祝賀。他說，中日同為地區重要國家和世界主要經濟體，地緣相近、文化相通、利益相融。兩國領導人就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，雙方應加強交流合作，推動兩國關係健康穩定發展。

魏鳳和進一步表示，近年來，中日防務關係不斷取得新進展，要保持高層交往、推進務實合作、加強多邊協調，加快海空聯絡機制建設，積極構建建設性雙邊安全關係。

他也重申，「在東海和釣魚島問題上，中國維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，雙方應著眼大局和長遠，加強磋商，妥處分歧，真正使東海成為和平、合作、友好之海。」此外，魏鳳和並就國際地區形勢和南海、半島等問題闡明中方原則立場。

岸信夫說，日方希與中方保持關係穩定發展，日中兩國在疫情下保持防務交流很重要，日方願與中方繼續就雙方關切的問題保持溝通，加強防務交流合作，推動海空聯絡機制直通電話建設，共同維護地區和平穩定。

►戴口罩也要記得保養