145kg胖到昏迷...她住進加護病房7天！3個月內狂鏟40公斤保命

▲李旻憲關心葉女術後狀況。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中一名年僅35歲的葉姓女子，身高僅有160公分，但卻因為先天失調、後天不良等因素導致體重過重，而她在接受減重手術前，更是胖到145公斤，在術前訪視前陷入昏睡，還因此住進加護病房。所幸在台中慈濟醫院的努力下，葉女順利完成手術，並在手術之後3個月瘦了40公斤。

臺中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，葉女曾使用類固醇，導致身體變成中央型肥胖，而她也患有嚴重糖尿病；後天失調則是飲食缺乏控制，習慣靠大吃大喝抒減工作壓力，更出現呼吸衰竭、睡眠呼吸中止等嚴重肥胖後遺症。

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不過，葉女在手術前大吃特吃，短短兩周內體重又增加了10公斤，到達145公斤，而減重中心團隊術前訪視，竟已陷入昏睡，緊急送加護病房插管治療，家人仍為了女兒好，決定還是要手術。

李旻憲表示，葉女在加護病房住了7天，恢復到可接受手術時，腰圍仍超過55吋，腹腔鏡手術必須在病人腹部開3個小洞，將套管伸進腹腔內臟，穿過近20公分厚的肌肉與脂肪層，團隊用一個多小時完成手術，安排再住進加護病房觀察，團隊悉心照護後，病情穩定順利出院。

此外，葉女進行完手術後，胃減少三分之二左右，配合飲食調整，3個月成功瘦了40公斤。對此，李旻憲也表示，胃縮小手術減少胃容量，吃一點就飽，足夠一天生活熱量，手術移除飢餓感，降低食慾帶動瘦身。