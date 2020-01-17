【廣編】年節過後體重飆升？　營養師5招管理體重

▲過年的大魚大肉聚餐機會增加，再加上打牌、看電視等靜態活動，使得整體的活動量降低，因此體重很自然地就飆升個兩三公斤！

圖、文／美商賀寶芙 Herbalife Nutrition提供

根據往年的調查結果，平均五六天的年假，大魚大肉聚餐機會增加，高熱量食品更是不離口，體重很自然地就飆升個兩三公斤！

賀寶芙營養師林若君建議，不妨試試以下幾個體重管理的飲食小幫手，讓你能夠輕鬆地回到原先設定的體重目標。

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一、代餐：

代餐含有蛋白質與纖維，在食用後具有飽足感，可以被用來取代三餐中的其中一餐，平衡一下年節期間攝取過多高熱量的體重負擔。

二、甲殼素：

甲殼素屬於膳食纖維的範疇，對於調節血脂肪也有幫助，在吃大餐之前食用甲殼素，有助於吸附當餐過多的飲食油脂，避免腸道消化吸收脂肪而轉換成熱量。

三、綠茶：

綠茶含有豐富的兒茶素以及抗氧化物質，可以中和體內自由基，幫助延緩老化。綠茶本身所含的綠茶多酚、維生素C、兒茶素等保健成份，對於血脂肪的調節更具有正面的影響。

四、益生菌：

過年期間難免會有大魚大肉的聚餐，除了可以補充一些對腸胃道有幫助的益生菌，進而改善消化狀況，也能夠讓腸道好菌增加，整體的菌相趨於平衡。

五、蘆薈：

蘆薈屬性寒，較適合燥熱體質食用，像是肝火較旺、便祕多日、口苦嘴臭等症狀的人，本身具有潤腸、輕瀉、抗發炎的效果，若年節期間大魚大肉、熬夜肝火上升，不妨飲用蘆薈幫助腸道消化、緩解排便困難的窘境，搭配上益生菌的食用，腸胃道的保健效果更完善！