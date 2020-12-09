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抽驗15款成人紙尿褲！「乾爽性、保留量」排行出爐　日本製慘墊底

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▲▼消保處公布市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果。（圖／記者許展溢攝）

▲消保處公布市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

消保處8至10月抽測15件市售成人紙尿褲，進行品質檢測及標示查核，結果今（9日）公布，有3件不符品質規定，都是進口，有來自大陸、荷蘭和德國等國，價格從一片10幾元到一片40幾元都有，價格差異大。另外，5件標示不符規定，已分別由經濟部標準檢驗局及中部辦公室依消費者保護法及商品標示法查處。

消保官高賜忠指出，我國已步入高齡化社會，成人紙尿褲為部分樂齡族及身障人士高度倚賴的商品，8至10月間，在大台北地區的實體店面及網路通路，抽測不同廠牌之成人紙尿褲15件；委由檢驗公司進行甲醛萃出量、可遷移性螢光物質、表面乾爽性、外漏試驗、尿液施尿量及保留量等項目之檢測；另由經濟部中辦進行商品標示的查核。

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▲▼消保處公布市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼高賜忠進一步說明，品質檢測15件中有12件完全符合規定，3件不符規定。

▲▼消保處公布市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果。（圖／記者許展溢攝）

高賜忠進一步說明，品質檢測15件中有12件完全符合規定，3件不符規定。以甲醛萃出量、可遷移性螢光物質、外漏試驗來看，15件全數符合規定。表面乾爽性（回滲量）有3件不符規定，比較擔心的是有害物質，缺失態樣為回滲量超過30公克之限量。尿液施尿量及保留量1件不符規定，缺失態樣為縱向尿液保留量未達400公克之標準，標示查核15件中有10件完全符合規定，5件不符規定，主要缺失態樣為進口商或製造商相關資訊不足，如未標示進口商名稱、地址及電話等。

消保處指出，品質不符規定3件，由標準局依消費者保護法處理，如有違法情事，將依第58條限期改善，若屆期未改善，將處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。標示不符規定5件，由經濟部中辦依商品標示法第15條，移請相關地方政府通知業者限期改正，若屆期未改正，將處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

▲消保處公布市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處公布市售成人紙尿褲保留量、回滲量（乾爽性）排行。

▲消保處公布市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果。（圖／記者許展溢攝）

消保官王德明表示，此次主要查核成人紙尿褲的安全還有效能，結果安全無疑，甲醛萃出量和可遷移性螢光物質都符合規定，只是效能部分有待改善，建議進口商要了解國家標準，畢竟各國標準不同，也不能去說誰不好，並補充，回滲量超過可能會造成濕疹等，保留量外露則會有臭味等問題。另外，特別的是，王德明說，成人紙尿褲其實不是只有年長者在用，現在跨年因人潮多，想上廁所也出不去，因此很多年輕人也都會用。

▲▼消保處公布市售成人紙尿褲品質檢測及標示查核結果。（圖／記者許展溢攝）

▲消保處表示，甲醛萃出量、可遷移性螢光物質和外漏試驗，抽測15件全數符合規定。

標準局補充處理情形，已依法輔導業者改善，而商品要有更換時間等正確標示，不排除開國家會議，討論納入應標示。中部辦公室補充說明，標示不符規定5件都已改善完畢，會列為專案加強查處。至於品質？消保處強調，若無法改正或不符合後續就會下架。

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