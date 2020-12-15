拜登政府上任　江啟臣曝國民黨要成立駐美代表辦公室

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

「台灣-英國國會議員交流協會」今（15日）在立法院成立，國民黨主席江啟臣親自出席，對於國民黨派駐美代表的規劃，他則表示，國民黨的對美工作一直進行，包括官方跟非官方，或是跟美方各界、智庫等交往也都在進行，會在適當的時候成立駐美代表辦公室。

江啟臣指出，美中台關係複雜，他今早剛好跟美方人士有線上論壇，也討論關於未來拜登政府上任後，可能對美中台的作法或者政策上的調整等，現在拜登政府還沒就任，未來還有很多值得觀察的地方。

對於台灣在美中台三方之間角色，江啟臣說，如何透過三邊關係平衡，來確保台灣最大利益，這是國民黨長久的立場，未來也會如此。

江啟臣表示，美中台未來的關係可能有些變化，但外交政策最終就是回歸到國家利益，台灣的國家利益、中華民國的國家利益是什麼，也不是任何政府說了算，應回到以人民的利益為利益，這才是真正的國家利益。

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