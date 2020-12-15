東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉　獲社會服務人權貢獻獎

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉榮獲獲2020中華人權協會社會服務人權貢獻獎，中是中國佛教會理事長水淨耀法師（中）頒獎給蘇清泉（右），左高思博（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年中華人權協會人權貢獻獎，12日在台北格萊天樣飯店舉行，來自台灣最南端的醫療社團法人安泰醫院榮譽院長蘇清泉獲社會服務人權貢獻獎。

▲▼大合照、蘇清泉致詞。

大會由理事長高思博主持，前總統馬英九、前行政院長陳沖、中國佛教會理事長淨耀法師、前新北市長朱立倫等應邀出席，該協會為提倡人權，表揚實際從事人權活動者，及深化社會人權觀念，實現社會公義，中華人權協會特從醫療、社會服務、新聞報導，及因應今年新冠肺炎疫情，特增防疫人權貢獻獎。

▲前總統馬英九（左起）、朱立倫、蘇清泉。

獲獎的蘇清泉致詞表示，過去他在台北都會區服務，都市與鄉村繳的健保費都一樣，但醫療品質服務，卻有很大差距，當時有感於屏東南部為醫療資源缺乏地區，在1992年他從台北帶領7位醫生，回到故鄉東港創立安泰醫院，經過多年來的努力，現在共有160位醫師，成為屏東縣唯一重度級急救醫院。

他說，醫院目前不斷擴充設備，改善醫護人員勞動條件，提升醫療品質與服務，以醫學中心的水準，提供鄉親區域教學醫院的收費，最近引進128切極高速電腦斷層掃描設在急診區，放射檢查全部申請健保，減輕鄉親負擔，等於醫院自行吸收差額，並添購多項優質重裝備，包括紅寶石全景CT、核子醫學掃描，提供鄉親最優質與詳細的檢查，及早發現病灶，對症下藥。

由於屏東縣屬狹長形地區，因此安泰醫院長期關注到院前救護，組織全台醫院第一設立的「到院前救護中心」及教官團隊，並在2019年獲得SNQ國家品質標章肯定，該團隊常年負責高屏區各社區志工、觀光風景區、恆春半島、大專院校急救教育以及中小學校護、娃娃車司機的急救教育訓練EMT1，EMT2，EMTP等，可謂最深入社區、最關心到院前救護領域的醫院，對社會醫療人權有很大的貢獻。

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