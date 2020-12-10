為民伸張正義！ETtoday行動法庭勇奪2020新聞報導人權貢獻獎





▲中華人權協會人權之夜頒獎，由ETtoday新聞雲副總編輯蘇位榮企劃製作主持的行動法庭，獲得主辦單位肯定，榮獲新聞報導人權貢獻獎。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

由資深司法記者、ETtoday新聞雲副總編輯蘇位榮主持的「ETtoday東森新聞雲行動法庭」，不分高低貴賤為民伸張正義，如今實至名歸，勇奪2020新聞報導人權貢獻獎人權貢獻獎，於10日晚間「2020人權之夜」接受頒獎。

蘇位榮包辦行動法庭節目的製作和主持工作，今晚在得獎致詞時，蘇位榮首先感謝中華人權協會的肯定，行動法庭節目可說是台灣第一個專業的網路法律節目，內容探討的不僅包含生活法律，也包括了重大的司法新聞，爭議性案件，以及針貶司法制度與政策。

蘇位榮說，行動法庭希望藉由專業人士的透明的交互討論，提供給社會大眾，客觀中立，具有知識性、建設性的意見。行動法庭的發想，可以說是起緣於東森新聞雲的總裁王令麟先生以及無數經過訟累的含冤者，他們歷經了司法訟累與殘害。

蘇位榮指出，過程中，有人家破人亡，有人在家庭和事業都受到嚴重的考驗。面對國家機器的傷害，內心的痛實在無法言喻。「行動法庭伸張正義不分貴賤，會繼續為啞巴發聲、為弱勢伸冤！」馬上贏得在場法界人士的熱烈掌聲，成員全場焦點。

ETtoday行動法庭幫助民眾輕易掌握法律知識，讓司法不再是艱澀議題，人人都能捍衛正義，內容豐富深入，更針對人權、經濟、社會、政治、科技領域及最夯時事等多元議題，並邀請知名專家進入直播間，一同進行深入討論。中華人權協會於世界人權日選擇頒發人權貢獻獎，別具意義。