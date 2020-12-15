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純情女相親！37歲名牌男「月薪10萬」開3條件逼婚：把貓送走

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▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲男方相親時自稱月薪10萬、有車有房，不料遭婉拒竟嗆女方「不知好歹」。（示意圖／123RF）

網搜小組／柯沛辰報導

有女網友近日參加相親，席間結識一名37歲男子，對方強調自己月薪近10萬、有車有房，沒有存款，所以希望女方婚後辭職顧家、伺候公婆，「因為我從小沒做過家事」。事後，女網友婉轉拒絕，不料男子竟打電話嗆聲「以妳條件算是高攀我了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她今年33歲，不免俗被長輩安排「認識新朋友」，因此赴約參加一對一相親。兩人獨處時，男生開門見山說想以結婚為前提交往，所以希望雙方都能誠實。

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原PO坦言，她是一個月薪3萬元的普通上班族，無車無房，但存款有100萬，而且沒學貸、車貸或負債，也沒買過名牌包，只有養5隻流浪貓。對於結婚對象沒太大要求，不在乎婚禮、聘金，可不拍婚紗、蜜月不出國，願意與公婆同住，「只要價值觀相近，可以一起生活、扶持一輩子的夥伴就好」。

男子聽完立刻滔滔不絕地說，他月薪將近10萬，一年可出國4次，每周能吃3次高級餐廳，每天下班都和同事在酒吧喝紅酒、抽雪茄，全身上下都是名牌，剛買最新的iPhone，雖然沒存款，但有爸媽買的一棟三層透天厝，還有買了6年、尚在繳貸款的進口車。

對此，原PO告訴男方，她生活單純，不曾出入夜店、KTV、網咖，在乎的是未來日子如何過，希望雙方互相尊重、理解，維持類似室友的概念。

男生聽完點點頭，稱讚原PO是不錯的結婚對象，但話鋒一轉，也強調「如果結婚，希望妳辭掉工作，把家務事做好、帶好小孩、伺候公婆，因為我從小到大沒做過家事，以後也絕不可能會做，還有家裡不能養任何動物，希望把貓送走」。

▲貓咪，貓，寵物，毛小孩，喵咪，喵星人。（圖／pixabay）

▲男方表示，家裡不能養寵物，希望原PO婚後把5隻浪貓送走，也別再去流浪動物機構幫狗洗澡。（示意圖／pixabay）

約會結束後，原PO雖輾轉得知男方及其家長對她印象很好，但考慮到價值觀差距，最後仍以抽菸、罵髒話、無存款、價值不合為由婉拒。怎料男方聽聞後，竟打電話嗆聲「不知好歹，哪個男人不會罵髒話？我月薪10萬，還怕以後沒存款嗎？妳條件那麼普通，還算是高攀我了！

男生劈哩啪啦罵完後，立刻掛掉電話。原PO相當錯愕，忍不住上網請益廣大網友意見，「難道我在乎的點真的沒人和我一樣嗎？最不能接受的是：為何月薪十萬、工作超過十年的男人存款竟然是0？」

原PO感慨，以後不敢再相親了，所以趁此她也思考了一下自己理想的另一半，「可以一起做家事、一起幫流浪動物盡一份心、不講髒話、不抽菸喝酒嫖賭，錢賺不多真的沒關係，但一定要懂得存款，老了我們還可以互相推對方曬太陽，但這種男人應該絕種了…

許多網友看完紛紛留言，「對方年齡這麼大了，想法還這麼天真」、「沒存款事小，不會做家事比較可怕」、「這是找老婆還是找女傭」、「一身名牌能出國，車買6年還繳不完貸款？」、「妳居然乖乖讓他罵」、「那男的直接惱羞成怒，笑死」、「沒品又沒愛心，難怪單身」、「憑實力單身」、「一聽就是價值觀很偏差，沒把他先送走就不錯了，還送貓勒…」掀起熱議。

▼貼文引發網友熱議，留言數至今已超過1700則。（圖／爆廢公社）

▲▼純情女相親！37歲名牌男「月薪10萬」開3條件逼婚：把貓送走。（圖／爆廢公社）

▲▼純情女相親！37歲名牌男「月薪10萬」開3條件逼婚：把貓送走。（圖／爆廢公社）

▲▼純情女相親！37歲名牌男「月薪10萬」開3條件逼婚：把貓送走。（圖／爆廢公社）

 
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