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亞洲新灣區再起！經貿住商超搶手

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▲高雄亞洲新灣區 。（圖／高雄市地政局提供）

▲高雄亞洲新灣區 。（圖／高雄市政府提供）

地方中心／高雄報導

亞洲新灣區為高雄市目前最重要的土地開發區，高雄市政府地政局在該區共辦理10個市地重劃區及205兵工廠區段徵收區，將原本重工業區透過都市計畫變更，規劃為特定經貿核心專用區、特定文化休閒專用區、特定倉儲轉運專用區等，市府團隊亦積極推動多項大型旗艦計畫，像是高雄展覽館、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心、市立圖書館總館，及透過輕軌串連各項重大建設等，近年急速轉型發展，建設成果可說有目共睹。

▲高雄亞洲新灣區 。（圖／高雄市政府地政局提供）

▲高雄亞洲新灣區 。（圖／高雄市政府提供）

亞洲新灣區也稱多功能經貿園區，此區域過去涵蓋了許多重工業工廠，市府定位未來要發展特倉、特貿、特文的產業發展用地，這個區域做了很多區的都市計畫變更，地政局辦理開發區共11處約169公頃，包括10期公辦重劃計110.5公頃，及205兵工廠區段徵收58.3公頃。目前公辦重劃已完工計有6區，分別是旅運中心前面的第60期、時代大道南側的第65期、一心路旁原中石化廠區的第70期、夢時代西側的第79期、軟科南邊東南水泥的第80期，及第79期北邊的83期台糖土地。

▲高雄亞洲新灣區 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄港埠旅運中心 。（圖／記者吳世龍攝，下同）

另外，還有4處公辦重劃正在施工或進行規劃設計作業，凱旋路北側的88期最快今年底完工；90期、94期及95期刻正辦理工程規劃設計中，最快可於110年底完工；而205兵工廠區段徵收計畫書也在107年完成公告，配合軍方生產設備遷移，預定113年啟動工程作業。

▲高雄亞洲新灣區 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄亞洲新灣區 。

為配合市府招商政策及地主開發需求，高雄市地政局已於108年4月完成各期重劃區土地分配。雖然目前重劃作業尚在進行中，但若地主洽妥招商計畫，需提早使用土地，地政局亦會配合儘早將土地交付予地主開發利用，局長陳冠福舉例，像時代大道，當時地主已經事先配合市政府開闢時代大道，還有時代大道北側部分，其實是中石化的土地，屬於94期重劃區，雖然目前重劃工程還在進行中，但地主已經成功招商，亟需使用土地，也就是正在興建的迪卡儂旗艦店，地政局展現高行政效率，配合地主需求把土地先分配好，交給廠商去開發建設，可以說是政府與民間合力拚經濟的最佳示範。

▲高雄亞洲新灣區 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄展覽館。

都市計畫變更以及土地開發規劃政策，對於城市景觀、都市基礎建設、市民生活環境以及城市產業發展帶來重大改變。地政局長陳冠福說，如果把亞灣區開發前後的空景一比對，就能發覺改變是非常大，原來都是工廠林立，加上還有飼料公司佇立，當時飼料公司還配合重劃，把整個廠關掉移走，現在大家經過成功路，就會發現重工業的工廠都已經從地表消失了，後面的變化會更大，當整個亞洲新灣區的土地開發利用更加成熟，企業與廠商陸續進駐後，整個地貌、地景就會有更顯著的變化。

▲高雄市府地政局長陳冠福 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市府地政局長陳冠福 。

高雄市政府透過都市計畫變更將原本重工業區規劃為特定經貿核心專用區、特定文化休閒專用區、特定倉儲轉運專用區等用地，消弭了住宅區與工業區間都市發展的隔閡，扭轉社區與工廠相鄰的命運，帶動鄰近已發展成熟的鄰里社區轉型。地政局利用市地重劃與區段徵收的方式，將原本工業區雜亂無章的工業區土地，重新區劃為地形方整、大面積大街廓的產業用地，適合企業與廠商進駐開發，同時無償取得公共設施用地，興闢多項大型設施，打造亞洲新灣區成為南部經貿之星，未來更將發展金融、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館等產業，扮演高雄拚經濟的火車頭。
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