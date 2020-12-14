跟老婆吵架！他氣炸持菜刀暴砸ATM、警車...「背後原因」讓人看傻

▲與妻子發生口角，男子氣炸持刀破壞公物。（圖／翻攝網易視頻，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

浙江杭州一名程姓男子，近日和分居兩地的妻子發生口角，不僅在深夜時段持菜刀狂砸中國銀行ATM，還打碎警用巡邏車的車窗，當場被逮捕。事後，程男坦承犯案，但背後原因則讓員警看傻，目前他已被刑事拘留。

綜合陸媒報導，12月5日凌晨2時25分，杭州錢塘新區下沙派出所接獲中國銀行浙江分行工作人員報案稱，一名黑衣男子疑似手持菜刀破壞ATM及監視器，隨後又拿起路邊磚頭砸向ATM的防護窗，導致防護窗支架變形。

誇張的是，程男破壞完公物後，還找了停在路邊的警用車出氣，拿了菜刀便擊碎副駕的玻璃。車上員警當場嚇了一跳，下車詢問後發現「男子身上沒有酒味，老老實實地站著，沒有任何反抗，問什麼答什麼，又反覆強調自己砸了ATM機及警務巡邏車窗，有一種坐等被抓的感覺。」

程男被逮後坦承犯案，而且還語氣平淡地表示「想進去蹲兩天」，讓員警看傻眼。據悉，程男與妻子已結婚兩年，去年6月份開始分居兩地，兩人經常發生爭執，事發當晚也因為經濟問題雙方起了口角，男子才會持刀大肆破壞。

銀行工作人員表示，ATM防護艙整體變形，外圍玻璃全碎；2塊ATM螢幕及鍵盤嚴重受損；2台監視器、對講機及報警按鈕也毀損，初估維修費用達人民幣7萬元（約新台幣30萬元）。而警方的副駕玻璃則需人民幣600元（約新台幣2,600元）的維修費用。目前，程男已被刑事拘留。

►燕窩飲＋龜鹿飲禮盒1880元→990元！