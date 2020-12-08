遭王浩宇轟「背叛民進黨核心價值」　羅智強聲援高嘉瑜：給她一個讚

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中天新聞台聲請換照假處分案，昨（7）日被台北高等行政法院駁回，而民進黨立委高嘉瑜則在節目上，除談論媒體監督機制的看法外，還獻唱招牌主題曲替中天加油，但卻遭同黨議員王浩宇砲轟「妳真的是夠了」。對此，國民黨台北市議員羅智強今（8）日出面聲援高嘉瑜，「我佩服她的勇氣，不以黨派廢言！為這件事，我給她一個讚。」

高嘉瑜7日晚間於節目《頭條開講》提到，藉由這次事件，中天若下架後，是不是用「中天關台的標準」看待其他電視台，去形成一個媒體監督機制，而非針對中天電視台，這樣才不會讓中天支持者、觀眾認為是雙重標準，隨後也應主持人要求，獻唱招牌歌曲「隱形的翅膀」為中天加油。

對此，同黨議員王浩宇在臉書發文砲轟，高嘉瑜過去親柯翻姚文智白眼，現在拿通告費去說昧著良心的話、背叛自己政黨的核心價值，「妳難道都不會良心不安嗎？妳難道不會認為，自己應該先跟黨內溝通再發言？」

「高嘉瑜唱歌為中天加油，不以黨派廢言，我佩服她的勇氣，為這件事，我給她一個讚。」羅智強8日在臉書發文聲援，高嘉瑜擔憂NCC的獨立性，強調新聞自由的標準，應該對每一個電視台都一樣，為什麼這樣天經地義的事，到了王浩宇口中，變成「背叛民進黨的核心價值？」他願意給高嘉瑜一個讚，「她是民進黨內，少數還記得鄭南榕的人」。

事實上，高嘉瑜8日也發出聲明表示，針對部分人士批評她昨天在中天《頭條開講》節目的發言是「公然質疑NCC關台的決定」，顯然與事實不符。

高嘉瑜說明，自己昨天完整的發言內容是，「藉由這一次的事件我們重新思考如何形成媒體自律或監督機制，把經營者本身的權力和界線劃分清楚，建立更公開透明的機制」，自己是從監督媒體、制度建立、標準一致的角度出發，而不是去評論中天關台這個個案。

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