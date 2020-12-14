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全聯獨家開賣變色湯圓、懶人鹹湯圓！冬至必吃甜鹹口味一次看

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▲▼全聯冬至湯圓。（圖／全聯提供）

▲全聯開發超方便的懶人剪刀料理「家傳水晶湯圓」，期間限定開賣。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

冬至即將來臨，各大量販超市也紛紛強打湯圓商品，全聯福利中心表示即日起至12/21，除了推出經典口味湯圓8折起，還獨家開賣「變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完會立刻變色；另也特別開發超方便的懶人剪刀料理「家傳水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐。而話題「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「義美黑糖珍奶湯圓」也是新亮點。

▲▼全聯冬至湯圓。（圖／全聯提供）
▲全聯獨家推出「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完會變色。（圖／全聯提供）

全聯統計去年銷售資料，一年可賣出1000萬盒湯圓，其中冬至一天就能賣出60萬盒，整個檔期更可賣出260萬盒。熱銷前三名就占整體銷量約6成，分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，堪稱經典口味三冠王，顯見傳統口味仍最受到消費者青睞。

全聯也提到今年受到矚目的新品，包括桂冠推出的「森永牛奶糖包餡小湯圓」，採用台灣契作圓糯米製成的小湯圓，包裹著香濃金黃色花生流沙，是今年的湯圓新星之一，其自開賣至今已賣出2萬盒。還有另一款亮點湯圓新星「義美黑糖珍奶湯圓」，融合香醇黑糖與濃厚奶茶，咬一口超療癒，上架至今已熱銷1萬盒，奶茶控必吃！

▲▼全聯冬至湯圓。（圖／全聯提供）

▲「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」是今年矚目新品。（圖／全聯提供）

業者也獨家推出「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完還會變色，估計可受到小朋友喜愛。此外還推出超方便鹹湯圓吃法，由於過去鹹湯圓要加料、烹煮較麻煩，減少消費者享用的機會，今年全聯特別開發超省事剪刀料理「家傳水晶湯圓」，只要覆熱就可品嚐，一包內有多達10顆水晶湯圓搭上肉燥湯頭，餡料以大鍋爆炒，湯圓外皮晶瑩剔透有彈性，入口則有淡淡蝦米香，搭配湯頭清爽不油膩，期間限定12/18～12/24販售，售價99元。

全聯提到，冬至熱銷商品在「PXGo!全聯線上購」也買到，舉凡經典不敗的「桂冠湯圓(芝麻/花生/鮮肉) 」、新亮點「義美黑糖奶茶湯圓」等眾星雲集，除了可以分批取貨享優惠，透過轉贈功能，還能輕鬆揪團合購或送禮給親朋好友。另PXGo!今年特別於12/18～12/21期間祭出「冬至傳情意」活動，轉贈指定商品即可回饋100福利點，品項涵蓋湯圓及周邊食材，不論想分享、送禮或團購都能面面俱到。

▲▼全聯冬至湯圓。（圖／全聯提供）

▲銀耳紅棗五福湯圓。（圖／全聯提供）

喜歡甜湯也可預購「上口美食銀耳紅棗五福湯圓」選用5種顏色外皮象徵五福臨門，內餡特製芝麻核桃、花生松子，皮Q餡香，再搭配銀耳紅棗甜湯，售價199元，限量1萬盒。同場加映購買客家花生糰子搭配任一款甜湯（老鷹紅豆湯、芋頭甜湯、紅豆紫米粥、白玉豆花、古早味花生湯），原價80元，合購價69元。

除了在全聯，頂好超市也引進並主打「桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓」、「義美黑糖奶茶湯圓」，還提供加入創意冰淇淋、吐司的「冰火雙重奏」創意吃法；而JASONS則推出頂級上海菜餐廳「紅豆食府」的「鴻運四喜湯圓」，以及經典傳統「上海合興」湯圓。

▲JASONS MARKET PLACE特地推出頂級上海菜餐廳「紅豆食府」的「鴻運四喜湯圓」。（圖／業者提供）

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