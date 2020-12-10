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超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開

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▲▼超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開（圖／業者提供）

▲迎戰冬至，JASONS嚴選人氣屹立不搖的經典傳統「上海合興」湯圓。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

冬至即將來臨，而近來「甜點系湯圓」正夯！頂好超市主打桂冠宇森永牛奶糖聯名的「森永牛奶糖包餡小湯圓」，更引進11月上市的話題「義美黑糖奶茶湯圓」，還提供加入創意冰淇淋、吐司的「冰火雙重奏」創意吃法；而JASONS則推出頂級上海菜餐廳「紅豆食府」的「鴻運四喜湯圓」，以及經典傳統「上海合興」湯圓。

▲▼超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開（圖／業者提供）

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▲頂好超市主打「森永牛奶糖包餡小湯圓」。（圖／業者提供）

據統計，台灣人一年吃掉6400萬顆冷凍湯圓；而根據尼爾森調查，台灣冷凍湯圓商機更高達3.2億台幣，為滿足消費者多元化的需求，頂好超市主打「森永牛奶糖包餡小湯圓」，該品項為桂冠慶祝50周年里程碑，特地與森永牛奶糖聯名推出，選用濁水溪純正圓糯米所製成的Q彈外皮，與香甜濃醇的牛奶糖內餡交織。

▲▼超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開（圖／業者提供）

▲頂好同時引進今年11月才上市的「義美黑糖奶茶湯圓」。（圖／業者提供）

頂好同時引進今年11月才上市的「義美黑糖奶茶湯圓」，將台灣熱門手搖飲化身包餡湯圓，勢必擄獲甜飲品控的心！更特地針對深受消費者喜愛的經典芝麻、花生口味，提供「冰火雙重奏」創意吃法，只要將煮好的花生或是芝麻湯圓與巧克力冰淇淋夾進吐司中，簡單2步驟就能做出的絕佳滋味的新奇吃法。

製作步驟：

1.準備好花生湯圓或是芝麻湯圓、巧克力冰淇淋、吐司兩片。

2.將煮好的花生湯圓或芝麻湯圓與巧克力冰淇淋夾進吐司中，如有吐司壓模器，則可使用將吐司四邊收口，即可完成。

▲▼超市強打甜點系湯圓！牛奶糖、黑糖奶茶口味超罪惡　創意吃法公開（圖／業者提供）

▲紅豆食府的「鴻運四喜湯圓」。（圖／業者提供）

另外JASONS MARKET PLACE特地推出頂級上海菜餐廳「紅豆食府」的「鴻運四喜湯圓」，圓潤Q軟的外皮，包裹添加堅果的香濃花生、芝麻內餡，多重口感，而絢麗的四彩更含有象徵福、祿、喜、財的吉祥寓意；也嚴選人氣屹立不搖的經典傳統「上海合興」湯圓，選用以不同年份比例的新鮮糯米研磨並遵循古法工藝製作，彈潤的外皮，配上經典花生、芝麻口味，吃起來濃郁卻不膩口。

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