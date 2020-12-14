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「追求長壽減輕痛苦」　亞太精準抗衰老醫學會成立

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▲亞太精準抗衰老醫學學會成立，首屆理事長由吳光雄（右3）擔任。（圖／亞太精準學會提供）

▲亞太精準抗衰老醫學學會成立，首屆理事長由吳光雄（右3）擔任。（圖／亞太精準學會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣已邁入高齡化社會，隨之而來的壽命和疾病問題深受國人重視，曾任台中市婦產科醫師的吳光雄為了讓民眾在追求長壽之餘，也能減輕痛苦、享受健康，結合國內外頂尖AI醫學智慧，推動結合醫、產、學、研、用等多種形式的融合創新，成立亞太精準抗衰老醫學學會，希望對全人類健康做出貢獻。

總會位在台中市的亞太精準抗衰老醫學學會昨天成立，包括台北市長柯文哲，亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄，副理事長王輝明和吳仲根，中山醫學大學講座教授李英雄、敏盛醫療集團董事長楊弘仁、臨床科學家Habib Torfi和台北醫學大學公共衛生暨營養學院院長謝明哲等人出席，會場並共同探討「以人為中心的健康老化政策」。

吳光雄表示，全國人口已進入顯著老齡化的時代，人們對長壽的追求可以說達到前所未有的需求，其中追求健康和減輕痛苦更是當務之急，學會是一個國際醫學組織平台，講究的是並非單一診斷，而是以個人化量身精準診斷，例如基因體不穩定、蛋白環境喪失、幹細胞衰竭、細胞衰老、線粒體機能不良及營養失調等多重研究做精準診斷，期許以台灣出發，走向國際化為願景。

李英雄表示，精準不是從一個器官，而是從一個生物整體來看，才能落實精準醫學；謝明哲說，以抗衰老的角度談營養，不偏食、不挑食，每天7～8分飽對身體好，攝取多顏色的食物可幫助抗老化等。

吳光雄曾任婦產科醫師、醫美醫師，目前擔任南天宮關帝廟主委，廟方已連續60年發放白米給弱勢者，今年7月，前總統馬英九還前往廟方參拜，稱讚南天宮不但是地方信仰中心，更是重要的社會福利中心，馬說，吳主委以前是醫師，現在是主委，不論什麼職位，都是濟世救人，他非常感動。

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