受疫情衝擊發放逾5萬斤白米　台中南天宮遶境圓滿落幕多人見證神蹟

▲台中南天宮遶境圓滿落幕，今年受疫情衝擊發放逾5萬斤白米。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為期2天的台中市南天宮遶境祈福活動12日晚間7點圓滿落幕，今年受到疫情衝擊，符合申領白米的低收入戶明顯增多，不但台中市民可以申請，全國弱勢戶也行，廟方表示，發放的白米超過5萬斤，明年會再增加，期盼落實關公仁義精神，濟世救人。

▲南天宮主委吳光雄感謝各企業和民眾參與遶境。

南天宮成立70年，白米佈施則有60年，不但是地方信仰中心，更是重要的社會福利中心，前總統馬英九深受廟方義行感動，11日上午出席遶境起駕儀式。

遶境隊伍包括前導開路鼓、北管隊、獅鼓隊、舞龍隊、神將團、關聖帝君聖駕車、哨角隊、旗隊、神轎等66輛車，聲勢浩大，路線從北區→太平→大里→東區，沿途發放白米給弱勢家庭、低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶等，所到之處莫不受到信眾擺設香案虔誠膜拜。

遶境隊伍昨晚5點半陸續回到南天宮，信眾擠滿整條馬路，鞭炮聲不絕於耳，廟方並依循古禮舉行獻敬禮儀，回駕、安座，廟前並煮100斤湯圓供民眾享用，意謂功德圓滿。

▲曾先生感謝關聖帝君庇佑，投入志工行列。（圖／南天宮提供）

主委吳光雄致詞感謝各企業團體，以及民眾熱情參與，期望大家能學習關公忠孝節義精神，飲水思源，發揮愛心，未來國家才有前途，年輕人才會越來越有前途。

信眾曾先生說，他是關聖帝君的契子，帝君常在他最需要幫助的時候讓他逢凶化吉，日前他阿公送進加護病房，全家人來南天宮參拜請求幫助阿公平安度過，結果拜拜完不久，阿公的病情不但逐漸好轉，不用使用呼吸器，開完刀之後，也順利轉到普通病房，因此他每年都來當志工回報，協助廟方佈施白米。

姚先生說，他結婚10多年，一直膝下無子，經友人建議來參拜關聖帝君，果然不久即傳出妻子有喜的好消息，如今不但育有2子，公司業務也蒸蒸日上，他為回報關公，終身投入志工行列。

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