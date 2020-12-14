台南美女議員李中岑詐助理費！國民黨團新書記長　與母各20萬交保

▲台南市議會國民黨團新任書記長、美女議員李中岑，被控涉詐助理費遭檢調搜索，訊後與母親各20萬交保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團新任書記長台南市議員李中岑，被控涉嫌詐領助理費遭檢調搜索，搜索當天適逢台南市議會舉辦全國議會軟網賽，李中岑堅持完成比賽，獲得季軍後，再前往台南市調處應訊，訊後李中岑與母親被移送台南地檢署複訊，檢方以涉嫌重大但無羈押必要諭令母女各20萬元交保候傳。

台南地檢署指出，南檢日前接獲法務部調查局台南市調查處通報，指現任台南市議員李中岑涉嫌於2014年起至今，以虛報助理名額或月薪之方式詐領助理費，即由檢察官蔡明達指揮偵辦。

檢察官蔡明達12月10日指揮台南市調查處持搜索票，搜索包含議員研究室等9處，共傳訊11人，訊後檢察官認李中岑及其母林女涉犯偽造文書及利用職務機會詐取財物等罪嫌重大，惟無聲請羈押之必要，各諭知20萬元具保。本案確實詐領金額及涉案人員仍待持續追查釐清。

35歲國民黨台南市議員李中岑，自2014年起連任2屆台南市議員，議會表現積極亮眼，之前曾因接獲三倍券陳情，與同黨議員王家貞等人召開記者會爆料，被依散布消息被台南市警方依社維法送辦，但台南地院簡易庭裁定不罰，台南市警局「奉命」再提抗告被駁回。

12月2日台南市議會國民黨團書記長卸任，將書記長棒子交給黨團最年輕議員李中岑，代表薪火相傳，由李中岑帶領15位黨團成員全力監督市政、推動公共議題。

李中岑表示，雖然她是黨團最年輕的議員，但她努力學習，感謝黨團各位議員支持，讓她有機會擔任書記長一職，未來會用學習心態跟黨團議員共同努力推動公共議題，監督市府預算，傾聽民眾心聲，繼續全力以赴為大台南打拼，未來更會配合中央黨部反萊豬等重大政策，也請黨中央持續跟民意緊密相連，讓人民重拾對國民黨信心。未料不到幾天就傳出涉嫌詐領助理費案。

李中岑被約談時適逢台南市議會主辦2020年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，李中岑堅持完成比賽，並獲得女議員組季軍，當天賽後才到台南市調查處應訊，11日凌晨獲交保。

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