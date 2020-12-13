樓上鄰居小孩長期吵鬧　高雄阿北酒後凍未條！帶西瓜刀踹門挨告

▲男子因不滿樓上鄰居長期發出噪音拿西瓜刀理論，被警方帶回警局了解經過 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

鄰居相處是一門大學問！但在高雄有一名男子因長期受到樓上鄰居小孩所製造的噪音，因為已經無法忍受了，竟藉著酒意，拿著西瓜刀到鄰居門口叫囂，更踹壞人家大門的門把，警方獲報後到場後男子也坦承犯案，也對警方大吐苦水，最後被依恐嚇及毀損罪函送偵辦。

楠梓分局右昌派出所於12日22時許接獲楠梓區軍校路上某社區大樓報案，一名53歲的李姓男子稱因長期受到居於樓上的住戶鄭男家2歲及4歲的小朋友所製造出的噪音，像是玩具掉落及椅子推拉的聲響，曾經向管委會反映及鄰居勸導但依然無效，雙方早有嫌隙。

▲高雄男因不滿樓上鄰居噪音拿西瓜刀理論，還把門把踹壞 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

就在12日又因樓上住戶小孩發出噪音，加上李男喝了小酒，在家中越想越氣，藉酒意持西瓜刀至樓上鄭男家門口叫囂大罵三字經，並持西瓜刀揮舞，甚至大踹鄭男家門的門把，導致門把損壞，也把鄭家一家人全嚇壞了。

管委會見狀後趕緊報警，不過警方到場後李嫌已不在現場，經向被害人鄭男了解情形後，立即至李男家中詢問後他坦承犯案，並交出西瓜刀一把，他也大吐苦水說：「他們兇我！我凍未條(忍不住)」，更不滿說：「我是真的忍不住，我很難睡，我已經講很多次了，找隔壁的和主委都沒效，我真的受不了，日夜都吵，還要被兇」，警方並將人帶返所調查，雖然事後感到後悔，但對方也堅持提告，全案依恐嚇及毀損罪函送偵辦。

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