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女騎士停紅燈男子突問「可認識妳嗎」　她喊不要慘被拉下車

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▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一名女子13日晚間遭陌生男子跟蹤，她驚慌逃跑報案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄一名女子13日晚間8點獨自從旗山騎機車回家，路上被一名陌生男子跟蹤，男子趁著2人停等紅燈時，對女子說：「我可以認識妳嗎？」她催油門加速逃離反被男子拉下車，所幸最後逃跑成功，並到加油站打110報案。轄區仁武分局證實有接獲民眾報案，目前已掌握該報案人描述特徵之對象，後續通知報案人到案指認。

長榮大學馬來西亞籍女大生日前在距離校門300公尺外遭嫌犯擄走並殺害，消息傳出震驚全國，沒想到時隔不到2個月，再度傳出疑似擄人消息。「真的不想再讓台南長榮大學女學生遇害的事情再發生一次！」高雄一名男子在臉書社團指稱，13日晚間8點，女友獨自騎車從旗山回家，在武德殿附近被一名陌生男子跟蹤，「原本她只是以為對方單純跟她同方向，騎到里嶺大橋那個大十字路口，右轉過後第一個紅綠燈，剛好只剩她們兩個在等紅綠燈，那個男生就到她旁邊說：『我可以認識妳嗎？』」

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女子的外套被嫌犯扯壞 。（圖／記者許宥孺翻攝）

男子轉述，女友當下回覆：「我不要！」並且催油門加速離開，沒想到陌生男子卻抓著女友的外套，打算拉她下車，幸好最後女友逃跑成功，不過外套卻被拉壞，「可見當時的力道有多大！」最後女友到鄰近加油站尋求協助，並撥打110報案製作筆錄。

仁武分局表示，13日晚間8點40分有接獲許姓女子報案，稱其駕車至旗山台29線北往南，行經台29、台22線路口時，發現有陌生男子跟蹤並且於停等紅燈時對她有拉扯行為。員警到場處理，依規定製作筆錄，開具報案三聯單並調閱周遭監視器，目前已掌握該報案人描述特徵之對象，後續通知報案人到案指認。

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