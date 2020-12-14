博士爸「教小學女兒數學」衣架狂抽雙腿　老婆一招反擊下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

博士畢業的劉姓父親不滿女兒不會寫數學作業，一氣之下手持衣架狂毆，導致女兒雙腿多處瘀青，事後還被妻子告上法院。台中地院一審依法判處拘役50日，緩刑2年，他提出上訴，強調一切都是合理的懲戒，但日前還是被法官駁回，全案確定。

▲女童因為不會寫數學作業，遭到父親處罰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

判決書中提到，劉男去年6月2日晚間9時許在家中教導女兒數學，卻因為屢教不會，一氣之下拿起衣架毆打，導致女兒雙下肢多處挫傷併瘀青。他挨告之後矢口否認有任何傷害的意思，反控女兒長期有問題，「這是累積而成的體罰結果。」

雖然全案是由劉妻報警、提告，但她也坦承，女兒時常沒寫作業仍會謊稱有寫，也常常因此遭老師罰站，很難教、講不聽，而且很會講謊話。

▲劉男堅稱拿衣架處罰女兒是合理的懲戒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

一審劉男被法官依法判處拘役50日，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，另外還得參加3場法治教育，並向公庫支付3萬元罰款，禁止再對女兒家暴。他不滿提出上訴，堅稱父母有保護、教養子女的義務，可以在必要範圍內施以懲戒，他拿衣架懲罰女兒，應該算是合理的懲戒。

不過，台中地院法官認為，從上述證詞看來，女童的確有生活、學習上難以管教的情況發生，但數學算不好不是故意不遵從教導，也不是偏差行為，劉男持衣架毆打，並非適切的管教，反而容易造成孩童心生恐懼，更不利於之後的學習與發展，況且女童雙下肢多處挫傷、瘀青，傷勢範圍以及程度非輕，顯然已經逾越《民法》懲戒權的範疇，最終裁定駁回上訴，全案確定。