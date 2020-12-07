廟會放鞭炮嚇到！騎士抄安全帽「一打二」　遭打斷手指再罰4萬

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓騎士去年12月1日下午3時許騎機車行經台中市某宮廟，因為不滿被鞭炮聲嚇到，與陳姓、張姓男子發生口角，雙方扭打成一團，過程中他手持安全帽毆打張男後腦杓，導致對方頭部挫傷合併腦震盪。由於3人皆有動手，最終黃男被台中地院法官依傷害罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，另外兩人也被依同罪各判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

▲黃男聲稱是被鞭炮聲嚇到才會打人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

黃男在判決書中主張，當日的確有拿安全帽打人，但沒有任何傷害的意思，「我當時被鞭炮嚇到，張男從廟裡出來承認是他放的，我跟他說話，他就拉我、推我，害我右眼受傷，我才拿安全帽回擊，但他和陳男有拿椅子要打我，是他們先動手的。」

不過，張男辯稱，當時雙方發生口角以及肢體衝突，確實有拉扯等情形，但他沒有打人，反而是被黃男打昏，再醒來時已經送抵醫院了。陳男同樣強調自己沒有動手打人，「黃男受傷跟我沒有關係。」

▲宮廟活動經常會施放鞭炮，沒想到3人卻因此惹上官司。（示意圖／記者周宸亘攝，非本案事發地點）

台中地院法官認為，黃男與張男起爭執時，雙方互有推擠、拉扯等動作，接著他手持安全帽毆傷對方，兩人進而開始互毆，可見這已經不是為了排除不法侵害的防衛行為；況且，縱使真的是張男先徒手推人，他的反擊行為仍無法構成正當防衛。

由於張男被打到頭部挫傷合併腦震盪、全身多處擦傷而倒地，陳男見狀隨即出手回擊，導致黃男手指骨折、頭皮撕裂傷。台中地院法官認為，3人皆有動手卻都沒有坦承犯行，事後也沒有互相賠償，考量到他們都沒有前科，最終依傷害罪判處黃男拘役40日，張男、陳男各判處拘役20日，皆可易科罰金，全案仍可上訴。