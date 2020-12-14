住飯店碰上雞肋電器！長髮女手抽筋崩潰　千人共鳴：吹到懷疑人生

▲住飯店遇上「它」超崩潰，長髮女吹到眼神死。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前出門旅遊住飯店，發現浴室只有掛壁式的小吹風機，讓她一頭長髮吹到懷疑人生，按到手都抽筋了，頭髮都還沒乾，氣得她直呼「真心覺得，有附好吹風機的，才是好飯店」，文章分享後吸引上千名網友熱烈討論。

某些飯店或旅店業者考量成本或為防止吹風機被偷走，可能會選擇裝設掛壁式的小型吹風機，不過該款吹風機對於有長頭髮的人來說，真的相當難用。原PO就說，「渡假住飯店，遇到這種吹風機就很火，一頭長髮吹到懷疑人生，手按到要抽筋了，頭髮還沒乾⋯⋯只能放棄。」

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▲許多網友表示，這種掛壁式的小型吹風機，真的非常難用。（圖／翻攝自pixabay）

原PO最後感嘆，她因為習慣每天要洗頭髮，所以出門旅遊一到飯店，就會先看吹風機長什麼樣子，「真心覺得，有附好吹風機的，才是好飯店」，雖然自己帶吹風機出門很佔空間，「但還是覺得，應該找一隻旅行用的大風量吹風機了，不然找飯店先做功課，確認吹風機樣式。」

文章分享後吸引上千名網友熱烈討論，有人說「超級難用，已經要吹很久了，還斷電好幾次」、「按到手抽筋頭髮也還沒乾」、「超燙風又超小」、「會吹到火氣升上來」、「每次都吹到生氣，後來看到這種的，我都乾脆不吹了」、「碰過太多次，後來都自己帶了」、「所以我們出門住飯店，一定自己帶。」