「吹風機爆烤GG」輕熟女床事不滿足性虐小男友…判入獄3年5月

▲香港1名男子透過「快速約會」覓得初戀，豈料女方疑似因床事不滿足而多次施暴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名32歲高材生IT男此前從未談過戀愛，幾年前參加「快速約會」（Speed Dating）終於找到女神。兩人發展一日千里，半個月後同居。豈料，39歲的女友因不滿他「太快完事」，此後多次施暴，甚至拿吹風機爆烤對方下體致起水泡，再硬摳掉水泡所結的痂。2日，法院判女方入獄3年5月。

綜合港媒報導，女被告是一名保險業務，2018年與小她7年的高材生IT男譜出姊弟戀。此後交往期間，她疑因男友床上「好快完事」和買房問題，多番性虐，包括用吹風機吹男友的下體至出水泡，又用剪刀插男方心口，又在他身上傷口塗抹辣椒油等。期間，男友全部忍氣吞聲。

不久之後，男友的姑姑見其傷勢，驚呆報警，才讓案件曝光。女方被控1項襲擊致造成身體傷害、4項有意圖而傷人。

男方之後醒悟，在法庭上控訴女友性需求大，自己更被迫進行性虐戀（SM），甚至為對方進行結紮手術。男方還透露性虐細節，包括被女友用工具夾乳頭及下體，他也多次吻對方的腳。他還透露，在女友說服下售出股票，將套現的50萬元（港幣，下同）交給她保管。

法官早前裁決時指，此次戀愛是原告的初戀，他在處理男女關係上缺乏經驗，雖不認同被告如此對待，但因深愛對方，一直期望女友作出改變，「這可以解釋為何他被虐時沒有保護自己，或選擇分手。」

2日，當地法院裁定女方4項有意圖傷人罪名成立，並直指她有異常性需要，判她入獄3年5月。

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