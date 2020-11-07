才用3次「吹風機燒毀焦黑」　他嚇壞：娃娃機夾中的...萬人看傻

▲整個燒焦爛掉。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友5日晚間剛將使用過的吹風機收好，沒想到它竟自燃起火，幸好他及時發現，並順利將火勢撲滅，才沒釀成恐怖悲劇，事主透露，這是從娃娃機夾來的，有了這次教訓，他深刻體悟到「來路不明的吹風機真的不要用！」

網友深夜在「爆料公社二社」發文勸世，表示這台吹風機是從娃娃機夾來的，僅用過3次，「昨晚吹一下下就收起來，結果竟然自燃起火，還好發現得早，及時撲滅火勢，但救火過程中還是被燙傷了。」

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最後，他嚴肅指出，「藉由親身案例提醒大家，呼籲娃娃機台主不要再擺這麼危險的東西給人家夾了，害別人家燒光、燒死人，你賠不起的......。」

文章po出後，引起破萬人關注，網友們紛紛直呼，「俗物無好貨」、「果然是催轟機」、「沒辦法啦！做生意就是這樣，一定要有利潤」、「都說娃娃機了，只有娃娃可以用，其他都放垃圾居多」、「娃娃機裡的跳蛋也要小心」、「不懂有什麼好夾的，都是爛貨，不然他賺什麼」、「夾娃娃機不是商家的儲物倉嗎」。

另外，也有不少人熱心補充，「電器用品要使用有經濟部標準檢驗局標章的，沒有標章風險很高」、「不是只有娃娃機，像路邊攤還是夜市也是，如果不是電器行的，都不要亂買或亂使用」、「電器這東西還是用大牌子比較有保障，最起碼出事有產品保險」。

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