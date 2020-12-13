彰化139線死亡彎道又出事！轎車違規迴轉擦撞機車　騎士倒地送醫

▲139線今日下午發生車禍，騎士輕傷送醫。（圖／李寶銀提供）

記者白珈陽／彰化報導

139線又出車禍了！彰化縣139線21.7公里處13日下午2時許，一輛轎車與一輛白色擋車發生擦撞，造成機車車頭毀損，騎士摔傷送醫，幸無生命危線。彰化縣議員李寶銀剛好經過事故現場，卻沒有在場發現警察，於臉書PO文直指不是說要「定期、定時、定點」派駐站崗、或是加強巡邏？警方表示，至今日下午仍於現場取締了12件違規案件，可能議員到場時員警正在處理其他事故，才會沒遇到。

彰化139縣道20公里處有「最陰路段死亡彎道」稱號，9月份才有1名莊姓男大生騎機車行經該處，失控輪胎打滑道對向車道遭到大貨車輾過，11月也發生1名男大生騎機車自摔撞路樹慘死，為了用路人安全，警方將該路段限速50降為40公里，並加派員警24小時不定時巡邏。

今日下午2時30分左右，該路段又發生一起車禍，警方初步調查，轎車由彰化往芬園方向行駛，途中疑突違規迴轉時擦撞後方同向的騎士，造成騎士摔倒在地，經送往草屯佑民醫院急救，幸無生命危險。經酒測雙方均無酒精反應。

這起事故發生時李寶銀正巧行經該處，她於個人臉書表示，「假日不平靜！139線又發生重大車禍，剛剛行經此路段、堵塞道路車流綿延好長、不是說要『定期、定時、定點』派駐站崗、或是加強巡邏嗎？怎麼我們一路上沒有看到『大人（指警察）』呢？覺得非常危險」

▲彰化縣議員李寶銀剛好經過事故現場。

警方表示，今曰在139線同仁輪流調派警力站崗、盤查、測速、拍照，在19.8公里處上午開出10件罰單、下午開2件，昨日路檢也取締8件超速、2件無照駕駛及8件改裝車輛等違規，可能當時同仁正在處理其他交通事故，才未碰上議員。李寶銀知悉狀況後，直呼警察非常辛苦，在大熱天仍為了人民安全站在路邊維護交通，她呼籲用路人行駛時要保持距離、小心駕駛、切勿超速，「畢竟安全是回家唯一的道路」。

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