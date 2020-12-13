快訊／又吃案！竊案等8個月沒三聯單　警line報案人：送出去不用開單

▲被害人在網路po出對話 。（圖／翻攝《爆料公社》）

記者吳奕靖／高雄報導

警政署長陳家欽在長榮女大生命案之後，高分貝表示「吃案就拔官」，但是現在又發生吃案，就有網友在知名網路社團《爆料公社》留言，表示今年4月向高雄市政府警察局林園分局忠義派出所來報案，自己經營的店遭到偷竊，不過卻遭到員警表示「不需要開立三聯單」，現在分局坦承吃案，表示將會依法追究。

一名網友在《爆料公社》留言表示，自己的店開在大寮，4月份遭竊，前往大寮忠義派出所報案，「我去報案時，警察要我等找到竊賊之後再通知我來做筆錄，並且只要我寫出入管制單及事由而已，我想要報案三聯單申請保險可是警員說不需要開立三聯單，這是該所與我接洽的警員後來在line的對話。該所也說明知道這是轄區內的慣犯，但因為竊盜時戴安全帽口罩，沒辦法直接證明是這個人所犯的案。」被害人質疑，到現在12月份了，如果都沒消息是不是只能任由竊賊逍遙法外。

消息一傳出之後，記者追問林園分局，林園分局13日下午發出澄清稿表示：「本分局經查該案發生時間為109年04月14日在高雄市大寮區一娃娃機店，當時是由隔壁大樓警衛報案稱娃娃機店疑似有竊嫌，警網到場發現係娃娃機店兌幣機內零錢疑似遭竊，經電話通知場主其兌幣機疑似遭竊，呂姓場主當時表示人不在高雄，無法至所製作相關資料。經警方調閱相關監視器，依特徵研判該嫌疑人疑似為一竊盜慣犯，目前在監中，本分局將借提偵訊。有關員警於line對話不當及當時未開立三聯單情形，本分局將依規定查明懲處。」