霍特獎首進南台灣　成大校園競賽展創意

▲聯合國協辦的大學商業競賽霍特獎（Hult Prize），在成大管理學院哈佛講登場，13支隊伍以全英文的簡報，提出各種商業模式，展現天馬行空的無限創意，競爭激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聯合國協辦的大學商業競賽霍特獎（Hult Prize），今年首度由成功大學帶入南部大學校園，成大校內初選12月12日在管理學院哈佛講堂登場，13支隊伍以全英文的簡報，提出各種商業模式，展現天馬行空的無限創意，競爭激烈。

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霍特獎素有「大學生的諾貝爾奬」的美名，今年成大首度與台大、政大各自舉辦國際性的商業競賽的校內選拔，主辦單位成大霍特獎總召杜霙笙說，今年的主題為Food for Good，希望參賽團隊能整合聯合國所定的永續發展目標（SDGs），以食物為出發點，去設計商業模型並以英文簡報的形式來說明這個主題的想法及計畫，並鼓勵參賽者朝向社會企業家的方向邁進。

今年報名的13支競賽團隊中，有來自電資學院、社科院、管理學院等，相信這樣多元的團隊能夠激發出更豐富的想法，也能運用自己領域的知識和不同科系的人合作，進而激盪出不一樣的火花。

評審之一的南臺科技大學國際企業系副教授梁文科表示，學生的商業模式比賽比較著重過程，過程就是一種訓練，希望學生在過程中展現出商品力和服務力的創新模式，不過，創新的商業模式還是必須要有競爭力，被市場所接受，才是一個好的商業模式。

在校園賽中獲得第一名的隊伍，將能代表成功大學參加2021亞洲區域賽，透過區域賽晉級將有機會獲得高達100萬美元的創業基金，而2015年政大曾經贏得世界冠軍成功奪得100萬美元的獎金。比賽結果在晚上7時多出爐：第一名 NCKU Circular Economy、第二名 Foodtelligence、第三名 Full of Beans。

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