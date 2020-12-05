2020台灣醫療科技展吸睛　成大研發新式霧化吸入治療面罩降低疫情風險

▲2020台灣醫療科技展成大傑出校友的副總統賴清德蒞臨參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院以潛水面罩為靈感，結合HEPA過濾網，研發全臉新式「霧化吸入治療面罩」，可有效抑制病毒室內環境中透過飛沫傳播，大幅降低一線醫護人員感染風險。

這項創新研發成果已取得專利，與成大各項先進醫療科技研究成果，在2020台灣醫療科技展中展出，吸引眾人目光。身為成大傑出校友的副總統賴清德，參觀該展時，特別走訪了成功大學和成大醫院主題展區，留下深刻的印象。

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刻正展出的2020台灣醫療科技展是各大醫療院所和學研機構展示創新研發成果的盛會。具有醫師背景的副總統賴清德應邀到場參觀，對於母校成大的展區當然不能錯過。曾在成大醫院擔任醫師多年，也是成大2013年傑出校友，賴清德對於母校在疫情衝擊下致力以創新科研提升醫療台灣水準，感到印象深刻。其中，成功大學附設醫院（NCKUH）展示一種全臉新式霧化吸入治療面罩，該霧化器有望在全球COVID-19大流行期間大幅降低一線醫護人員感染冠狀病毒的風險。

▲成大研發新式霧化吸入治療面罩降低疫情風險。

成大醫院表示，面對空氣傳染疾病，使用傳統治療蒸氣面罩，會造成感染的氣溶膠散播，增加院內感染風險。早在2020年初COVID-19爆發開始兩個月後，急診部主治醫師高嘉隆和急診部副主任林志豪就創建了以潛水面罩為靈感的新式霧化吸入治療面罩原型，可有效抑制病毒通過室內環境中的飛沫傳播。患者可以戴上創新型式的面罩，通過嵌入面罩的高效微粒空氣過濾器（HEPA）過濾掉病毒顆粒，在通過霧化器給藥時，病毒不會釋放到空氣中。

2003年有對SARS的經驗，讓台灣醫療界深刻感受到院內感染的風險性，尤其是在使用霧化器時。成大研究團隊發現，潛水面罩的概念，可以轉化為呼吸保護裝置，形成一個微型移動隔離設施，該面罩經過適當改變之後，也可當成防護面罩使用。目前這項成果且已獲得台灣專利，並正在申請歐洲和美國專利。

▲2020台灣醫療科技展成大醫院主題館展出另一項專利「戰疫防護罩」。

此外，成大醫院主題館還有另一項專利「戰疫防護罩」，可用於插管治療時，避免執行過程中，遭病人的分泌物噴濺，增加感染風險，同樣受到不少參觀者的注意。該防護罩以輕便雨衣和雨傘骨架為發想，套上PVC膜一次性使用，沒有安全顧慮，並且可以在一分鐘內完成架設，十分簡易。

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