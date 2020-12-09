成大VRMT跨域團隊　虛擬實境鏡像治療系統獲銀牌肯定

▲成功大學跨領域團隊，以虛擬實境鏡像治療系統，參加2020全球復健工程與輔具科技學生創新挑戰賽，獲得「技術實作組」銀牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學跨領域團隊VRMT創新技術實作實力深受世界肯定，參加2020全球復健工程與輔具科技學生創新挑戰賽，從全球入圍決賽的30個隊伍脫穎而出，虛擬實境鏡像治療系統獲得「技術實作組」銀牌。

成功大學VRMT跨領域團隊，由成大生物醫學工程學系6位師生及成大醫院復健部組成，共同開發虛擬實境鏡像治療系統（Virtual Reality Mirror Therapy, VRMT）。該系統經成大醫院臨床實驗證實，可提升中風偏癱患者的上肢動作與功能表現。全球復健工程與輔具科技學生創新挑戰賽gSIC-REAT競賽評審十分肯定成大VRMT團隊從概念發想、系統製作到臨床試驗各面向，都讓虛擬實境技術落實於臨床復健治療。

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傳統鏡像治療中，患者經常受限於鏡面尺寸與活動空間，無法執行更貼近日常生活活動（ADLs）的動作，同時傳統鏡像治療易受外界環境干擾。成大VRMT團隊實現現有的復健療程並優化虛擬實境，解決傳統鏡像治療空間受限和環境干擾等問題。同時，在虛擬實境環境中加入震動回饋，提供患者視覺回饋，亦提供患者觸覺感知體驗，突破傳統鏡像治療模式。

臨床醫療與虛擬實境的結合已是現在進行式，可被應用於許多醫學與生活的領域。成大VRMT團隊作品的特色是以職能治療師的專家經驗及臨床需求為基礎，結合醫學工程團隊應用於偏癱患者的虛擬實境鏡像治療復健療程，讓患者可在虛擬實境中得到沉浸式復健體驗，提高患者的復健成效與參與意願。

全球復健工程與輔具科技學生創新挑戰賽gSIC-REAT競賽提供一個平台，鼓勵世界各地的學生開發創新的復健工程技術或醫療輔具，透過來自全球優秀創意的良性競爭，提高患者生活品質。本次成大團隊獲獎的「技術實作組」要求學生運用工程原理實際做出產品，解決臨床所面對的問題並予以驗證。

成大虛擬實境鏡像治療系統（VRMT）的概念發想及臨床實驗在成大醫院復健部主任林裕晴醫師強力支持下，由復健部職能治療組長徐秀雲副教授與臨床治療師群共同執行，工程設計則由成大生物醫學工程學系林哲偉助理教授帶領劉尚銘、施又嘉、李芳瑜、黃姵瑄5位學生共同研究開發。

對於獲獎，團隊特別感謝教育部生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫、成功大學生物醫學工程學系、前瞻醫療器材科技中心的指導，也感謝科技部及成大、秀傳的「成秀計畫」在經費上的支持，使得這項創新技術能成功研發，嘉惠中風偏癱患者。

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