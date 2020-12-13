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泰安豆腐街「3m樹幹從天而降」　40歲父、7歲子遭擊中進ICU

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▲泰安豆腐街「3m樹幹從天而降」　40歲父、7歲子擊進加護病房。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲柯男帶著妻兒前往旅遊，意外被樹幹砸中頭部，目前還在加護病房觀察中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

一名柯姓男子帶著妻兒12日前往苗栗泰安鄉清安豆腐街遊玩，突然峭壁上掉落一根長約3公尺樹幹斷枝，當場砸中柯男父子，造成兩人顱內出血，住進加護病房。警方初步了解，斷枝外觀有疑似蟲蛀情形，可能是遭蛀蟲蛀斷才掉落，不過因為山坡陡峭，目前尚無法掌握確切斷裂樹木的位置，將先釐清土地所有權人進行了解。

苗栗縣消防局表示，13日下午1點多接獲泰安分駐所警員轉報，清安豆腐街公廁對面，有2名遊客遭山坡滾落下的斷裂樹幹砸傷。消防人員到場發現，傷者父子為台北人，40歲的柯父帶著妻子與7歲兒子前往豆腐街遊玩，樹幹滾落下來砸中父子兩人，媽媽則幸運的逃過一劫，柯姓父子第一時間被送往苗栗市大千醫院救治，因兩名傷者都有顱內出血情形，已先進入加護病房觀察，暫無生命危險。

▲泰安豆腐街「3m樹幹從天而降」　40歲父、7歲子擊進加護病房。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲斷木一開始先砸中賣蒸氣花生攤販頂棚，造成棚架凹陷。

警方初步了解，斷裂的樹幹長約3公尺、直徑約30公分，從主幹段落後從陡峭山壁一路滾落，先砸中賣蒸氣花生攤販頂棚，造成棚架凹陷，再砸中柯姓父子，最後樹幹也應聲斷成2截，而斷裂的樹幹外觀有蛀蝕情況，只是該處山壁陡峭，一時無法攀爬上，可能會釐清山坡土地所有權人，並請登山攀爬專家協助確認位置。

▲泰安豆腐街「3m樹幹從天而降」　40歲父、7歲子擊進加護病房。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼斷裂的樹幹長約3公尺、直徑約30公分，從峭壁滾落，來勢洶洶。

▲泰安豆腐街「3m樹幹從天而降」　40歲父、7歲子擊進加護病房。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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