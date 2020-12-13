王世堅「溫馨接送琴」曝光　男孩父親：謝謝你們的幫忙

▲周永鴻親赴台北市議會接下「救急之琴」帶回台中，將王世堅的心意轉交給羅先生。（圖／翻攝自Facebook／周永鴻）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市議員王世堅不只問政犀利，更是拉小提琴好手。民進黨台中市議員周永鴻13日曝光與王世堅的「溫馨接送琴」。台中一名學小提琴的男孩，因家中無法負荷維修費，音樂路可能為此中斷，王世堅聽聞後立刻出借愛琴，讓男孩父親相當感動。

周永鴻在臉書表示，今年疫情嚴重影響到許多家庭的生計，在台中從事旅遊業的羅先生家中有一位學琴的兒子，日前因為小提琴壞掉需要送修，但高達3萬多元的維修費已非羅家可以負擔。

周永鴻指出，眼見孩子的音樂路可能為此暫緩，萬分心切的羅先生找到習琴多年的王世堅求助，王世堅當下便承諾不收分毫，出借愛琴給羅先生的兒子，等羅家經濟轉好，可以負擔樂器維修費後再歸還。

▲王世堅是拉小提琴好手。（資料照／記者張一中攝）

周永鴻提到，經由王世堅辦公室主任沈志霖的聯繫下，他聽聞此事後深受感動，親赴台北市議會接下「救急之琴」帶回台中，將王世堅的心意轉交給羅先生，順利完成這樁美事的「最後一哩路」，非常感謝王世堅的無私善舉，延續羅先生兒子的音樂路，他對於能參與這次「溫馨接送琴」倍感榮幸。

而該名羅先生也到周永鴻貼文下方留言，表達感謝，「非常感謝王議員、沈主任、周議員，謝謝你們的幫忙」。周永鴻說，能協助羅先生和家人度過難關，他甚感有幸，也祝福羅先生的兒子能繼續徜徉樂海，學習樂曲精華，將來一展長才。羅先生也感動回覆「謝謝您的用心與鼓舞」。沈志霖也留言「請您跟小帥哥繼續加油喔」。

「溫馨接送琴就是這麼簡單」，沈志霖在臉書表示，這是他接過最特別的選民服務之一，從某一天加班時，接到一通來自中台灣的電話開始，到串聯兩位議員合作把琴交給對方，完成任務，幫助人民的感覺就是這麼甜美中充滿踏實。