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我老闆是議員／王世堅跳海有幕後？李柏毅遭爆「這句話」掛嘴邊

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新聞節目中心／綜合報導

2020接近尾聲，ETtoday《雲端最前線》節目12月主打「回顧」，10日邀請4位議員幕僚，分享與老闆相處的點滴及工作甘苦。其中，台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖談及，最欣賞王的「勇敢」，更自爆陪同王世堅跳海，「足足到第17次我才敢真正跳下去」。台北市議員李柏毅辦公室助理黃霈甄則笑說，老闆常半開玩笑將一句話掛在嘴邊，就是「下次選不上怎麼辦？」

▲▼王世堅議員辦公室主任沈志霖,徐巧芯議員辦公室主任陳暉,李柏毅議員辦公室助理黃霈甄,王浩宇議員辦公室助理吳栩臺。（圖／翻攝雲端最前綫）

談起王世堅最令人感動的地方，沈志霖回憶，自己跟王的交往很深，而先前母親突然過世，王世堅給予很多陪伴，也如同一名兄長，給予支持、伸出溫暖的手，並提供相關資訊，「他當然是老闆，但有時像是我的家人、夥伴」。他也分享，王世堅至今仍使用非智慧型手機，因此每日雙方都要傳很多簡訊做溝通。

沈志霖還提及，王世堅曾跳海、高空彈跳，自己也都陪同，「我在飛機上就跟他講，我跟著你跳！（台語）講得很帥！」結果卻發生糗事。他進一步說，王世堅很勇敢，當時共兩機在拍攝跳海，結果其中一機來不及按下去，王世堅已經跳了，「他跳了之後換我跳，足足跳到第17次，我才敢真正跳下去，因為真的滿恐怖的！」

▲▼王世堅議員辦公室主任沈志霖,徐巧芯議員辦公室主任陳暉,李柏毅議員辦公室助理黃霈甄,王浩宇議員辦公室助理吳栩臺。（圖／翻攝雲端最前綫）

台北市議員徐巧芯辦公室主任陳暉則分享，平時會稱呼老闆「學姊」「得第一」，而徐巧芯如今最苦惱的地方，就是時常覺得自我能力、年紀不夠，像是籌組日之學塾，藉此培訓年輕人做政治工作，這部分需要錢、人脈及很多資源，但團隊相對年輕，變成只能靠她一人。

陳暉指出，對徐巧芯來說，她很想做一件她覺得很好的事情，卻沒錢、沒人脈，沒辦法將想法做到100%，「她會覺得為什麼在這個階段，我想做的事情卻做不到，而且這件事情明明可以幫助到很多人」。他並說，送給徐巧芯的2021關鍵字是「衡」，因為她不是在工作，就是在往工作的路上，起床第一件事就是拿手機回訊息，因此希望她在新的一年工作、生活能做到平衡。

▲▼王世堅議員辦公室主任沈志霖,徐巧芯議員辦公室主任陳暉,李柏毅議員辦公室助理黃霈甄,王浩宇議員辦公室助理吳栩臺。（圖／翻攝雲端最前綫）

聊起台北市議員李柏毅，辦公室助理黃霈甄指出，最令人感動的是他的改變，從過去在爸爸李新那邊工作，到現在自我承擔這一切。她回憶，去年第一次選舉，其實李柏毅滿辛苦的，大家從早上5、6點出去拜票，晚上11、12點才結束，持續有2個月左右，幾乎都是這樣早出晚歸的生活，每天一直揮手，「你看他就會覺得，哇！這種毅力」，這種堅韌程度真的會讓人很感動。

黃霈甄還提及，平時工作上若達到一件期許的事情，李柏毅都會滿開心的，還有家人的事情。至於苦惱方面，她笑說，李柏毅無論是開玩笑或認真，都會喊「下次選不上怎麼辦？」他很常把這句話掛在嘴邊，「下次選不上怎麼辦？」「你們要為下次工作擔憂了！」對自我的期待與期許甚高。

▲▼王世堅議員辦公室主任沈志霖,徐巧芯議員辦公室主任陳暉,李柏毅議員辦公室助理黃霈甄,王浩宇議員辦公室助理吳栩臺。（圖／翻攝雲端最前綫）

桃園市議員王浩宇辦公室助理吳栩臺也分享，這是自己的第一份工作，從王浩宇一開始選舉就跟著他了，而王有個特點，就是有時兩人吵一些事情後，「他是會道歉的」，或許當下不會馬上說不對，大概會是在隔天。

他回憶，辦公室有個小倉庫，王浩宇都會請自己到倉庫，並準備一罐飲料自稱昨日不對，「而且這件事情從他上任到現在都持續，我覺得這是他很真的地方」。

對於近期罷免風波，吳栩臺坦言，王浩宇現在應該很難開心，而無論是王浩宇或是幕僚，應該都常常覺得有個反對黨在監督，每天都想著做這件事、那件事會不會被截圖，「我覺得全中壢人都在看我們」；事實上，王浩宇的家人也受到很大影響，「我是覺得他應該不太開心，也常常跟我說他真的不想做了」，但王其實很喜歡幫助人。

《雲端最前線第944集FB》

《雲端最前線第944集Youtube》

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