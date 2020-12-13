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為考生祈福要準備那些祭品？ 　2020桃園市孔廟祈福許願報您知

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▲為考生祈福要準備那些祭品？（圖／市府提供）

▲為考生祈福的祭品有：象徵聰明（青蔥）、勤勞（芹菜）、好彩頭（菜頭）、加油（沙拉油）及包高中（包子、糕點、粽子）等（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為考生祈福要準備那些祭品？桃園市長鄭文燦12日出席「2020桃園市孔廟祈福許願活動」時表示，來到孔廟為考生祈福，現場有聰明門、智慧門、狀元門，也準備象徵聰明（青蔥）、勤勞（芹菜）、好彩頭（菜頭）、加油（沙拉油）及包高中（包子、糕點、粽子）等祭品，由主祭官帶領民眾向至聖先師孔夫子致敬，為考生們增添信心。▲為考生祈福要準備那些祭品？（圖／市府提供）

▲▼鄭市長向考生和家長分享考試訣竅。（圖／市府提供）
▲為考生祈福要準備那些祭品？（圖／市府提供）

鄭市長現場為考生點榜，預祝金榜題名，也向考生和家長分享考試訣竅，他說，應考得失心不要太重，但要全力以赴，會寫的先寫完，表現最好的考生是有點緊張、又不太緊張，不要過度緊張，就能將實力發揮。而知識翰海無邊，期盼考生專心向學，把學習當作終身樂趣。此外，鄭市長也說，孔廟是教育的象徵，市府希望孔廟不只有祭孔大典，還能保持開放性，讓更多豐富活動可以在此舉辦。▲為考生祈福要準備那些祭品？（圖／市府提供）

桃園市孔廟忠烈祠聯合管理所長李彩華表示，12日現場活動豐富多元，除了傳統祭拜儀式外，也於大成殿迴廊張貼金榜題名的榜單，讓考生提筆填下心目中理想志願，勉勵考生們「萬試順利」。活動現場也提供學童體驗傳統漢服、狀元帽DIY及書法揮毫等活動，還有創意舞團、武術、高中職社團輪番上陣，讓市民朋友欣賞。

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