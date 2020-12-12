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避免追捕釀傷亡！平鎮警請駕訓班教官訓練　提升員警「騎車技能」

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▲為提升基層員警騎乘機車技能與安全，平鎮警分局安排太子駕訓班為員警特訓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為提升基層員警騎乘機車技能與安全，平鎮警分局安排太子駕訓班為員警特訓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於基層員警常常騎車巡邏，為避免出勤務時追捕嫌犯造成傷亡事件，平鎮警分局安排新進員警到鄰近太子駕訓班特訓，以熟悉機車騎乘出勤時各項技術與追捕技巧，分局長李建民表示，警察因交通意外造成傷亡逐漸增加，新進員警駕車經驗普遍不足，延請駕訓班特訓，提升員警專業技能，既可減少意外發生，也能確保自身安全。

為強化員警正確機車駕駛觀念與操控技術，以利執勤時更能確保自身安全，避免發生交通傷亡，平鎮警分局12日安排新進員警在轄區太子駕訓班辦理機車安全駕駛訓練課程。

▲平鎮警分局安排太子駕訓班為員警進行機車特訓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲平鎮警分局安排太子駕訓班為員警進行機車特訓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分局長李建民指出，警察人員因交通意外造成傷亡，多是執行追捕嫌犯等危險任務，新進員警普遍駕車經驗不足，特別邀請太子駕訓班主任王興業、本田重機安駕主任黃麟傑、主任鄭治榮等人辦理機車進階訓練課程，以提升員警駕駛專業技能，因應各項勤務需求。

一般員警擔服巡邏或戶口查訪等勤務，多以騎乘機車為主要執勤方式，嫺熟的機車操作是執行外勤工作的重要職能，多數員警駕駛觀念與操控技術仍有待提升，實在不敷追緝嫌犯、搶救危難所需，員警專業操作技巧與安全駕駛觀念的養成，也是警察教育應該正視課題。

▲為提升基層員警騎車技能與安全，平鎮警分局安排太子駕訓班進行各項特訓課程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為提升基層員警騎車技能與安全，平鎮警分局安排太子駕訓班進行各項特訓課程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

機車特訓課程包括車輛動態原理、騎乘姿態調整、安全煞車距離認知、煞車操作、最大煞車制動力操作、轉向要領與各項狀況綜合演練等課程，由教官實際操作示範，讓員警學習後能有效提昇機車安全駕駛能力與技術，新進員警實際操作騎乘後，都覺得此行獲益良多。

►「即日起，我退出老化黨。」

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