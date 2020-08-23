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學開車二度暴衝！台中女大生嚇哭：不敢再開…男友摸頭安撫　駕訓班回應了

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學開車二度暴衝！台中女大生嚇哭：不敢再開…男友摸頭安撫　駕訓班回應了。（圖／東森新聞）

▲女大生當下嚇哭，坐在一旁的男友輕摸頭安撫她的情緒。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名女大生暑假到駕訓班學開車，但她指控教練車過於老舊害她兩度暴衝，不敢再開車。另外，也有其他學員反映，車子方向盤無法轉動有安全疑慮，質疑如果開上道路駕駛出事該怎辦？不過，駕訓班出面回應，教練車都有定期檢驗保養，反指是學員誤踩油門操作不當導致。

不少大學生都會趁放暑假空檔，來駕訓班學開車。但一名女大生向《東森新聞》控訴，依照駕練指示開S型，明明沒踩油門還輕踩煞車，車子瞬間暴衝直接開上安全島，嚇得當場大哭，「照理來說，我已經在駕訓班學了兩個多禮拜、快一個月的時間，不會有誤踩油門這件事。」

請繼續往下閱讀...

當事人指控，這樣的情況發生不只一次，有次開上坡起步時，剛好教練救坐在旁邊，她沒踩油門、沒踩煞車，車子一路滑行，卻又聽到車子的油門發動聲，嚇到趕緊踩煞車並要求換車。

學開車二度暴衝！台中女大生嚇哭：不敢再開…男友摸頭安撫　駕訓班回應了。（圖／東森新聞）

▲▼女大生指控，教練車過於老舊害她兩度暴衝。（圖／東森新聞）

學開車二度暴衝！台中女大生嚇哭：不敢再開…男友摸頭安撫　駕訓班回應了。（圖／東森新聞）

車子兩度莫名暴衝讓女大生嚇壞了，她當下坐在駕訓班櫃台，情緒激動邊哭邊要求換車換教練。而男友和駕訓班的班主任也在一旁安慰，男友輕輕撫摸她的頭，想平緩的她情緒。

但女大生說根本不敢開車了，「我半哭半講話說，車子是自己往前衝的，我沒有踩油門啊。教練自己也嚇到，他轉頭跟我說，『好嘛，我幫妳換車』。」

對此，駕訓班副班主任表示，是女學員人為操作問題，因她一緊張就說車子暴衝，她本來踩煞車去踩到油門，「輕輕的一點點，才會馬上就停起來。」

▼駕訓班副班主任強調，是女學員人為操作問題。（圖／東森新聞）

學開車二度暴衝！台中女大生嚇哭：不敢再開…男友摸頭安撫　駕訓班回應了。（圖／東森新聞）

駕訓班拍胸脯保證，車子每月都會固定一級保養一次，不會有車子爆衝問題，也質疑是不是學生誤踩油門釀禍，造成安全島破損。但這麼猛力一撞，女學員不敢開車不敢考試，駕訓班也承諾到明年5月底都可回來補考，順利考完安心上路。

不過，駕訓班不管是場內還是場外的車子車齡都超過10年，車子難免有問題。也有學員抱怨，方向盤打到底轉不動，或車子冷氣都吹熱風等。駕訓班副班主任回應，沒有動力方向盤，學員就會覺得說比較重，不會跑回來。

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