想坐BMW趁這時！駕訓班「教練車上路」他羨慕了　網曝悲劇：冷氣是什麼

▲教練車居然是BMW！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

到駕訓班上課，學員開的都是駕訓班的車，但不管是場內還是場外的車子，很多車齡都超過10年，開起來總不比新車舒適。就有一名男網友在《爆怨公社》貼出讓人羨慕的一幕，原來是有駕訓班的「道路考照訓練車」看起來不僅是新車，甚至還是BMW，讓原PO忍不住直呼「別人家駕訓班的車子好高級！」

這位男網友貼出照片「我要抱怨！」因為他在路上看到好幾台掛著「道路考照訓練中」的駕訓班教練車，看起來通通都是白色的BMW 120i，這讓原PO不禁羨慕「別人家駕訓班的車子好高級，我當初駕訓班的車子就爛爛的。」

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▲原PO想起自己都開爛爛的車，忍不住開玩笑抱怨「別人家駕訓班的車子好高級！」（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，吸引近7千位網友迴響，許多人都想起當初開的車有多破舊，「電風扇＋無動力方向盤＋廣播機壞了，差點熱死在車裡」、「我的只有電風扇，小客跟大客都一樣只有電風扇，什麼是冷氣我不知道」、「我當初只有一台踩了不會跑、怠速卻一直溜走、冷氣還不怎麼涼、下雨窗戶還會滲水的小車。」

還有網友分享悲劇經驗「我考照（手排）的時候，拍檔桿的頭還給林北掉下來……然後離合器踩了5次都沒過，結果教練跟我說『走吧，換台車！（燦笑）』」、「我也是，而且我當初是學手排的，有一台超容易熄火，教練都在那邊說是我們不會打，結果道路駕駛的時候他自己在路上熄火了……」

不過也有網友表示，「不要太誇張，舊車也還好，反正教練才是重點」、「雖然車破，但是我才花8000，現在還有8000保證考照嗎」、「考到駕照才是真的，就算你開好車，考不過也沒用」、「車就是要舊，我才敢去嚕旁邊啊！用太好的車練習，我覺得我會緊張到爆」、「開這種反而壓力更大」、「人家學費可能繳的多好幾倍吧？誰會去做賠本生意？」