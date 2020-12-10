女同事送2個月愛心便當！他害羞告白聽「1句話」秒傻眼　下場曝光

▲原PO連續兩個月收到愛心便當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

相信不少人在求學時期，常常會買早餐給心儀的對象，希望可以被對方注意。一名男網友表示，最近公司的女同事天天都送便當給他吃，一送就是兩個月，他內心一直好奇，想說對方是不是也有跟他一樣的心意，趁著良辰吉時打算跟對方告白，沒想到話還沒說完，女同事就興奮的回話，當他下整個人都愣住了。

該名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，公司的女同事每天都會送上愛心便當，前前後後送了兩個月，他終於忍不住了，「我覺得不能讓女生這樣白白付出，我也要大膽一點」，於是找了女同事想問清楚，也打算趁這次機會告白。他害羞的開口，「便當很好吃，其實我...」。

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▲他得知真相後秒傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

他話都還沒說完，女同事就開心的直接說「真的嗎！那是我哥哥做的，他喜歡你好久了」。他聽完後當下秒傻眼，原來對他有興趣的是女同事的哥哥，不是女同事，一切都是自己會錯意，當下還以為自己是不是聽錯了，也很機智的幫自己打圓場，「我其實也沒有很習慣吃別人煮的」。

貼文一出後，許多網友笑翻，「男上加男」、「來了一個措手不及的轉折」、「出來混總要還的，而且您還吃了人家2個月」、「支持多元成家」、「直接回，但是我只想跟妳」、「先從哥哥下手，再來個雙殺」。