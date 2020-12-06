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桃園男匯22萬給「大陸女友」　員警+行員苦勸：這詐騙啦

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▲行員發現有詐騙匯款情事通知警方。（圖／八德警分局提供）

▲行員發現有詐騙匯款情事通知警方。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市朱姓男子為愛昏了頭，執意滙款22萬餘元給通訊軟體認識的大陸女子，作為重病母親動手術之用。警方接獲銀行報案後立即趕往現場，並與行員苦勸這是詐騙手法，直到朱男撥打多通電話才接通，女子卻又噤聲不回應，這才打消匯款念頭，避免不必要的損失。

▲撥打多通電話給女子始接通，但接通後始終不出聲。（圖／八德警分局提供）

▲撥打多通電話給女子始接通，但接通後始終不出聲。（圖／八德警分局提供）

警方調查，住在八德區的朱男接到來自大陸的女姓友人傳來的Line訊息，稱其急需資金新台幣226,500元給重病的母親動手術，匯款方式為先將資金無摺存入一位陌生之媒介人，再由媒介人轉交給該名女子，2日前往匯款時，銀行櫃台人員關懷提問發現有異，認為男子可能遇到詐騙集團，但男子仍堅持存入該筆款項，行員情急下請其暫停匯款並通報警方到場協助。

八德分局四維派出所警員劉建業、古家杰立即抵達現場勸說，過程中警方欲與對方溝通，撥打多通電話始接通，惟對方接通電話後始終不出聲，警方遂勸說男子係遇到詐騙集團常見之「假交友，真詐財」詐騙手法，並表示待與對女子通過電話確認真偽後再行決定。警方呼籲民眾如遇網路上不明交友或投資機會，有要求匯款或提領金錢情事時，務必快撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

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