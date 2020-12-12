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最強藍寶堅尼！把油罐車撞翻墜9米山谷　豪氣哥亮635萬：全賠了

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▲屏東地院依違反入出國移民法，判處蔡姓船長8個月徒刑。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地院民事庭判決陳姓男子要賠償中油公司505萬元。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

發生於2019年3月間，南迴公路藍寶堅尼超跑與中油油罐車車禍，導致油罐車墜落9米深邊坡，屏東地院民事一審判決出爐，藍寶監尼的陳姓駕駛要賠償505萬多元的損失給中油，加上先前他與油罐車曾姓司機達成130萬元賠償和解，該起車禍，他共賠償635萬多元。民事部分還可以上訴。

▲南回迴公路超跑與油罐車車禍 。（圖／翻拍）

▲▼油罐車翻落邊坡、超跑。 

▲南回迴公路超跑與油罐車車禍 。（圖／翻拍）

中油公司起訴說，基於油品運輸需求，將部分油品委德勝昌交通有限公司運送，該公司於2019年3月31日上午6時許，指派曾姓員工駕駛中油油罐車，自橋頭供油中心裝載95無鉛汽油30公秉前往台東大武加油站及台糖中興一站卸油途中，於上午8時8分行經台九線南迴公路466.5公里伊屯往丹路轉彎處時。

適對向由陳姓男子駕駛自用小客車（按藍寶堅尼）違規跨越雙黃線不當超車，致曾姓駕駛閃避不及，兩車發生對撞，油罐車方向盤因此失控，車體衝出護欄、翻落九米深邊坡，車頭受撞擊毀損嚴重，槽體亦嚴重受損，由於槽體為滿油狀態，為免漏油致生危險，原告緊急指派公司搶救人員及油罐車相關車輛進行抽油作業，並委託協力廠商協助抽油及清洗油罐車油槽作業、車頭及車體吊掛作業、運送作業及善後清理作業，共受18項損失。

中油說，事故經屏東縣政府警察局初步分析研判，陳男於分向限制線路段來車道，為肇事原因，曾姓油罐車駕駛則未發現肇事因素，公司因陳男駕車過失造成505萬多元損失，自應負侵權行為損害賠償責任。

法官開庭，陳男已與曾姓駕駛達成和解，賠償130萬元，且在有意願在能力範圍內賠償中油公司；但該事故純屬意外，他也不清楚事故發生原因，除油罐車損失外，其他他無過失責任，請求駁回中油聲請。

法官說，陳男駕駛自小客車行經彎道時，違規跨越雙黃線進入對向車道，致對向由曾姓男子駕駛的油罐車閃剎不及，發生對撞，引發事故，必須賠償中油損失。

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