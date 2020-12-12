中天關台！孫大千「民進黨成獨裁政權」　嘆：台灣進入民主黑暗時代

▲前國民黨立委孫大千。（圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

中天新聞台執照於昨（11）日到期，由於NCC不予換照，向最高行政法院提出抗告後仍遭駁回。對此，國民黨前立委孫大千指出「台灣告別的不是中天新聞，而是可貴的新聞自由。」他認為，從中天關台的那一刻起，台灣將進入民主的黑暗時代。

孫大千表示，開放萊豬進口、打壓新聞自由和接下來恐怕還會迎接日本核食，這些沒有什麼事是民進黨不敢做的，他直言「民進黨已經徹底的成為一個獨裁政權」。

孫大千表示，台灣人民覺醒的時刻到了，需要進行第二次民主革命，當綠色專制政權已經掌握了媒體資源，網路平台將是民主自由的最後希望，民眾必須學習改變收視習慣，從原本的電視轉為行動裝置，唯有透過YouTube或是其他社群軟體，才能接收到不同的訊息和事實的真相。

對此，孫大千也呼籲每一位捍衛民主價值得民眾，看起來似乎微不足道，然而涓滴可以匯聚為細流，終將成為滔天巨浪，一舉推倒獨裁政權。