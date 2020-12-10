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林飛帆：修憲核心在於凝聚台灣國家意識　勢必要朝野、跨世代合作

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▲▼立法院台灣新住民權益發展促進聯盟成立大會,民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆10日表示，不論是修憲或者制憲的議題，最重要的核心精神都是凝聚台灣的國家意識、重新形塑凝聚國家，並且找到符合台灣現階段適合的中央政府憲政制度，因此勢必要朝野、跨世代合作，「倘若還有一部份政黨抱守著1911年中華民國的想像，對修憲是沒有辦法進行的」。

林飛帆說明，廣義的憲政改革包括很多路徑與層面，修憲與制憲都該被當作憲政改革的方法或手段，不用特意追求那個才是比較有效的，如果修憲能夠讓台灣朝向更健全的憲政方向，那就應該去尋求，倘若制憲可以，也不用刻意去排除。

林飛帆認為，修憲與制憲的議題，如果放在憲政改革的框架下，最重要的核心精神都是凝聚台灣的國家意識、重新形塑凝聚國家，並且找到符合台灣現階段適合的中央政府憲政制度，修憲與制憲兜應該在這兩大精神下進行討論，如果朝野沒有奠基在台灣主權的範圍，發展出一套新的國家認同，將很難推進修憲與制憲的議程，因此勢必要朝野、跨世代合作。

林飛帆指出，在過去這段時間可以看到，執政黨光是在修憲議題上，就與部分在野黨存在意見上的不同，18歲公民權相對而言具有最高的共識，應該是現在最可以推進的議程，不過還是有部分在野黨有所猶豫，不見得願意跟執政黨合作推動，在政治現實上確實碰到難處，倘若在野政黨沒辦法在若干修憲議題上願意跨出這一步，坦白講就很難談及論制憲與修憲議題。

林飛帆說，即便現在民進黨作為國會的多數，要啟動修憲還是必須經過若干法律門檻，要怎麼找到朝野都能同意的方式達到這一步，需要仰賴強大的社會基礎，如果沒有強而有力的社會基礎，要推動修憲與制憲議程上的合作，回到國會政治場域很有可能無法達成。

林飛帆強調，修憲與制憲最核心的要素在於形塑台灣的國家認同，但確實看到部分在野黨到目前為止，對國家的想像還有很大的差距，如何在大家有共識的情況下推動修憲與制憲，仍然是一件相當不容易的事情。

林飛帆表示，希望台灣未來能有跨世代合作的修憲或制憲議程，今天剛好是世界人權日，同時也是美麗島事件40週年，代表著台灣民主化的關鍵轉捩點，當今的台灣已經跟當初有相當程度的不同，「倘若還有一部份政黨抱守著1911年中華民國的想像，對修憲是沒有辦法進行的」。

此外，由於林飛帆過去自體制外參與街頭運動，一路至今進入體制內參與黨職， 外界也好奇其立場是否有改變。對此，林飛帆表示，當大家討論到憲政制度變革時，應該要用非常審慎、慎重的態度面對。

林飛帆也說，修憲需要的不只是執政黨政治人物的政治意志，包括在野黨委員的政治意志也相當重要，除此之外還需要來自民間強大的社會驅動力，否則以上的討論都會是空談，「如果缺乏任何一個，這樣的討論很難達到結果」。

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