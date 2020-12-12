雨終於停了！入冬最強冷空氣明報到　北台濕冷下探13度

▲今(12日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有殘餘的中層雲系(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，大台北東側及東半部有局部雨，中部以北山區零星飄雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

接連多日的下雨天，今日終於有短暫的空擋。由於水氣減少，降雨減緩，僅剩大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。不過明晚入冬以來最強冷空氣南下，下週一夜晚、清晨平地最低溫下探13度，將挑戰入冬以來最低溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日白天起「東北季風」影響，北台偏涼，中南部日夜溫差大。水氣減少、天氣漸好轉；大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。各區平地氣溫如下：北部17至24度、中部18至29度、南部19至30度、東部18至29度。明(13)日白天，西半部為晴時多雲的天氣，北海岸、北部山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。

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▲最新模式模擬顯示，明晚至下週三(16日)，另一「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，明晚至下週三(16日)，另一「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖。

下週一晚至週三清晨的夜晚、清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低溫。明晚起至下週三仍然是迎風面(北部、東半部)有雨、背風面(有時桃園、有時新竹以南)則是晴時多雲的天氣。

下週四(17日)白天起冷空氣減弱、氣溫漸回升，天氣漸好轉，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。下週五(18日)為短暫空檔，晚間再一波「東北季風」開始南下，天氣轉變，氣溫逐漸下降。