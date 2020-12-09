今水氣最多全台有雨！4縣市防豪大雨　周日起急凍4天最冷時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜持續大雨特報！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（9日）是近期水氣最多的一天，全台都有雨，其中基隆北海岸、東北部和大台北山區有局部大雨或豪雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，周日至下周三另一波東北季風挾冷空氣南下，下周二清晨、夜間及下周三清晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫，但否能達大陸冷氣團的強度？需要持續觀察。

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局並對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。氣象局也發布「長浪即時訊息」，東北季風影響，台灣東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率，8日晚間8時宜蘭蘇澳已觀測到浪高3.2米的長浪，請注意。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到受東北季風及南方雲系影響，各地天氣較濕涼，全台都有降雨的可能，其中以桃園以北及宜花降雨較明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

林定宜說，今晨各地低溫17至21度，人工測站最低溫是淡水的16.8度，自動測站則是桃園市楊梅的15.5度，北部、東北部和東部白天高溫21至23度，其他地區24至26度；而周四至周六吹東北風，冷空氣稍減弱，迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有報雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜提醒，周日東北季風又增強，影響到下周二，這波冷空氣會比較強，接近大陸冷氣團強度，目前估北部、苗栗低溫15度、北市16度，至於會不會到冷氣團，還要再觀察；雨區仍是迎風面的北部、東半部，但水氣沒那麼多。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四晨低層盛行東北季風，中層水氣持續移入，各地皆有降雨機率，北部及東半部雨勢較大，中南部雖受背風沉降的抑制，仍有冬季少見的降雨；冷空氣白天起緩慢減弱，但因雲多降雨，北台濕涼，其他地區亦明顯轉涼。

吳德榮表示，周四白天至周日上午東北季風及冷空氣逐日減弱，氣溫逐日小幅緩升，北台仍是濕涼的天氣，迎風面北部及東半部有局部雨，中層水氣減少；背風面中南部轉多雲時晴，近山區偶有零星飄雨的機率。

吳德榮指出，周日下午至下周三另一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，下周二的清晨、夜間及下周三清晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫；但是否能達冷氣團（台北市氣象局測站≦14度）的強度，模式模擬仍在微調中，需要持續觀察。