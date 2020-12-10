北北基大雨特報！最強冷空氣來襲「驟降11℃」　再創入冬新低紀錄

▲今、明(10、11日）2天東北風影響，北部、東北部天氣仍稍涼，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有短暫雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，氣象局持續針對北北基發佈大雨特報。桃園以北持續濕涼，週日另一波接近「大陸冷氣團」等級的東北季風挾帶冷空氣南下，北台灣溫度僅剩15度，沿海空曠一帶甚至還會更低。

中央氣象局預報員官欣平表示，今、明(10、11日）2天東北風影響，北部、東北部天氣仍稍涼，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率。不過上午會轉為迎風面降雨，北部、東半部地區及恆春半島仍會有斷斷續續的雨勢，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

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▲受到東北季風影響，氣象局持續針對北北基發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

另外，週日有一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台高溫一口氣狂降11度、僅剩15度，沿海空曠一帶甚至還有可能比14度更低。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(10)日「東北季風」及冷空氣減弱，氣溫回升，北台仍濕涼。北部及東半部有局部短暫雨，白天起中層水氣減少，背風面中南部轉多雲時晴、近山區偶有零星飄雨的機率。

▲下週日晚至週三(15日)晨，另一波「東北季風」挾冷空氣南下。（圖／翻攝中央氣象局）

明(11)日至下週(13)日白天，「東北季風」影響，北台天氣濕涼。明日白天至週六(12日)晨中層水氣稍微增多，北部及東半部有局部雨，中部地區、南部山區亦有局部短暫雨的機率，但這波的降雨遠不如上一波。週六白天至下週日白天，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

最新模式模擬顯示，下週日晚至週三(15日)晨，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷；下週一晚至週三晨的夜晚、清晨，氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫！但模式模擬已略調弱，觸及「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率降低。下週三(16日)白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫回升。而下週日至週三仍然是迎風面(北部、東半部)有雨、背風面(新竹以南)晴時多雲的天氣。