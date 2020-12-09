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中南部終於降雨了！鄭明典：歡迎　北部「至少還要下一周」

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部終於下雨了！天氣風險公司總經理彭啟明今天（9日）表示，中南部終於有雨勢了，雖然下不多，但很珍貴，而北部的雨至少還要下一周。中央氣象局則持續對北北基宜發布「大雨特報」。

氣象局長鄭明典在臉書貼出今晨0時至6時半累積雨量圖說，「雨區擴大到彰化～歡迎！雖然木柵真是太溼了。」許多網友留言，「嘉義、雲林也下了」、「台中下大雨了」、「屏東市清晨下雨」、「嘉義市也開始飄雨了」。

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▼今全台都有降雨機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明則在臉書表示，中南部終於有雨勢了，雖然下不多，但很珍貴；北部的雨還要繼續，至少還要一周，但當中仍有幾個小時空檔，留意周五、周六和周日三天的預測。

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到受東北季風及南方雲系影響，各地天氣較濕涼，全台都有降雨的可能，其中以桃園以北及宜花降雨較明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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