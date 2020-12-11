新北基隆大雨特報　入冬最強冷空氣來襲！北台週末低溫探13℃

▲今(11日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，中層雲移入(左圖)；雷達回波合成圖顯示，伴隨零星回波(中圖)；累積雨量圖顯示，中部以北有雨，「東北季風」迎風面降雨較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風影響，氣象局針對基隆、新北市發佈大雨特報。今日南方雲系影響，基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，臺灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。值得注意的是，週日晚間有另一波冷空氣南下，北台灣明顯轉冷，最低降至13度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今日「東北季風」影響及中層水氣稍微增多，北部及東半部有局部雨，中部地區亦有局部短暫雨，但降雨量遠不及前一波。北台天氣濕涼，其他地區早晚涼。各區平地氣溫如下：北部18至23度、中部19至27度、南部19至29度、東部19至28度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北、基隆發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）



最新模式模擬顯示，明(12)日「東北季風」影響，北台偏涼，其他地區早晚涼。水氣減少、天氣略好轉；大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。下週(13)日白天，天氣好轉氣溫升，東半部仍有局部短暫雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，桃園以南則為晴時多雲的天氣。

最新模式模擬顯示，下週日晚至週三(16日)，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷，要注意保暖。下週一晚至週三清晨的夜晚、清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右；氣象局的最低氣溫約在15度左右，與「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)還差一點。下週日晚起至週三仍然是迎風面(北部、東半部)有雨、背風面(新竹以南)晴時多雲的天氣。下週四(17日)冷空氣減弱、氣溫回升，天氣好轉，僅東半部仍有局部短暫雨的機率。