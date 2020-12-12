老濕姬米砂進軍AV圈！和孫安佐約砲墮胎被罵爆想隱退　整型後重生

▲米砂和孫安佐約砲事件曝光後，成為話題焦點。（圖／翻攝自米砂Instagram）



記者崔子柔／綜合報導

Youtuber「老濕姬」米砂一直以來影片風格都以兩性、成人話題為主，也常在社群網站上分享她的大尺度辣照，現在她又跨足AV產業，當起影片監製，成功引起話題，首支影片就創下熱銷8000支的好成績。

米砂去年底和孫安佐鬧得沸沸揚揚，先是有約砲事件、被傳有「親密片外流」，接著更爆出拿掉孫安佐的小孩，又和孫當時女友阿乃鬧起三角關係，事件接連傳出招惹網友罵聲連連，米砂也曾說「要放棄網紅身份」。

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米砂成為話題焦點後，一度憂鬱症發作、情緒崩潰，沉寂了1個月，又突然在ig發文公開介紹新男友，更大方坦承去整型「削骨」了，將以全新的姿態繼續在網紅界發展。

▲米砂整型後重新出發，對自己更有自信了。（圖／翻攝自米砂Instagram）



到了今年5月，米砂透露自己將進軍AV界，當起台灣色情片產業的領頭羊，並稱要像日本一樣蓬勃發展，除了寫腳本題材，她本人也會到片場「親自指導」。

關於家人的看法，米砂則透露，她小時候就喜歡看色情漫畫，後來自己也在畫，「家人都知道我腦洞多大，只是現在改去拍真人而已，好像沒什麼差。」

▲米砂親自向女優教學。（圖／翻攝自YouTube／Misa米砂）



米砂的第一支AV上線後，果然不負眾望熱銷8000支，也有不少粉絲期待米砂能親自演出，但她目前沒有這個打算，直說「可能下輩子」。